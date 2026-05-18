מכה קשה לאילון מאסק: בית המשפט דחה את התביעה הדרמטית

חבר מושבעים פדרלי בארה״ב פסק נגד איל ההון אילון מאסק בתביעה שהגיש נגד OpenAI, וקבע כי החברה אינה אחראית לטענותיו של האיש העשיר בעולם שלפיהן סטתה מהמטרה המקורית שלה לפעול לטובת האנושות.

חבר המושבעים קבע פה אחד כי מאסק הגיש את התביעה מאוחר מדי, לאחר פחות משעתיים של דיונים.

מאסק טען בתביעה שהגיש ב-2024 כי סם אלטמן המנכ"ל וגרג ברוקמן נשיא החברה שכנעו אותו להעביר 38 מיליון דולר לארגון, ולאחר מכן פעלו מאחורי גבו כדי להפוך את OpenAI לגוף שנועד למטרות רווח ולקבל עשרות מיליארדי דולרים ממיקרוסופט ומשקיעים נוספים. לדבריו, מדובר ב“גניבת ארגון צדקה”.

הצוות של מאסק ביקש מבית המשפט לחייב את OpenAI ומיקרוסופט לוותר על עד 134 מיליארד דולר של "רווחים שהושגו שלא כדין", להדיח את אלטמן ואת ברוקמן מתפקידי ההנהגה, ולבטל את הארגון מחדש של החברה ב-2025 שאיפשר את צמיחת הזרוע למטרות רווח.

מנגד טענה OpenAI כי דווקא מאסק פעל ממניעים כספיים וכי המתין זמן רב מדי לפני שהגיש את התביעה. עורך הדין של החברה אמר בבית המשפט: “ייתכן שלמאסק יש מגע זהב בתחומים מסוימים, אבל לא בבינה מלאכותית”.