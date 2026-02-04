BYD ממשיכה לאבד גובה: מכירות הרכבים צונחות ב־30%

חברת BYD הסינית פרסמה השבוע נתונים מדאיגים לשוק הרכב החשמלי שלה: מכירותיה העולמיות לחודש ינואר 2026 צנחו ב־30.1% לעומת השנה הקודמת - ירידה שנתית חמישית ברציפות. לפי הדו"ח שפורסם בבורסה, מכרה החברה בחודש שעבר 210,051 רכבים בלבד, לעומת יותר מ־300 אלף בתקופה המקבילה אשתקד. בעלי המניות קיבלו מהחברה הסבר שלפיו הירידה נובעת מהיחלשות הביקוש המקומי ומהתחרות העזה בענף.

גם בתחום רכבי האנרגיה החדשה - כולל חשמליים והיברידיים נטענים - נרשמה ירידה של כ־30.7% עם מכירה של 205,518 יחידות בלבד, מחצית מהיקף המכירות של דצמבר. היצוא נותר נקודת אור יחידה, עם מכירה של יותר מ־100 אלף רכבים לשווקים בחו"ל.

לחץ גובר בשוק הסיני

החולשה במכירות מגיעה על רקע תחרות עזה בשוק הסיני, שנכבש בידי יצרנים חדשים כמו שיאומי וחברות הנתמכות בטכנולוגיות Huawei, שזוכות לצמיחה מרשימה של מעל 90% במכירות. BYD, שב־2025 עקפה לראשונה את טסלה במכירת 'רכבים חשמליים טהורים' - עם 2.26 מיליון יחידות לעומת 1.64 מיליון בלבד של טסלה - מתקשה לשמור על תנופתה.

השלכות המדיניות הסינית מוסיפות קושי נוסף: בייג’ין החלה לצמצם תמריצים ומענקי מס לרכישת רכבים חשמליים בשנת 2026. הסובסידיות שהיוו מנוע צמיחה מרכזי נחתכות בהדרגה, מה שמצמצם את כדאיות הקנייה לצרכנים ומחריף את הקרב בין היצרנים.

מבט החוצה: ההתרחבות הגלובלית

בתגובה לרוויה המקומית, BYD שמה את כל יהבה על השווקים הבינלאומיים. החברה מתכננת למכור השנה כ־1.3 מיליון רכבים מחוץ לסין - עלייה מתונה של כ־24% לעומת 2025, אז מכרה כ־1.05 מיליון רכבים מחוץ לגבולות המדינה. מקורבים בחברה מסרו כי מדובר ביעד שמרני יותר מהתוכניות הראשוניות, שנעו סביב 1.6–1.5 מיליון יחידות.

למרות שטרם הציגה יעד מכירות כולל לשנת 2026, הערכות האנליסטים מדברות על טווח של 5 עד 5.5 מיליון מכוניות. במקביל, BYD משקיעה בהקמת מפעלים חדשים באירופה - בראשם מפעל דגל בהונגריה, שצפוי להתחיל פעילות עוד השנה.

המהלך צפוי לבחון את יכולתה של BYD להפוך מותג עולמי של ממש, אך גם להוכיח אם הצלחתה בשוק הסיני ניתנת לשכפול בזירה תחרותית ומבוקרת יותר.