BYD תוקפת את הפסגה: יצרנית הרכב הסינית עקפה את טסלה

יצרנית הרכב הסינית BYD רשמה ב-2025 מכירות שיא של כ-4.6 מיליון כלי רכב, הישג שהציב אותה לראשונה לפני טסלה האמריקאית כיצרנית הרכב החשמלי הגדולה בעולם. אולם מאחורי הנתון המרשים מסתתרת מגמה פחות מעודדת: שיעור הצמיחה השנתי עמד על 7.73% בלבד - הנמוך ביותר מזה חמש שנים.

במקביל, טסלה צפויה לדווח על כ-1.64 מיליון מסירות בלבד - ירידה של כ-8% בהשוואה לשנה שקדמה לה. מדובר בשנה שנייה ברציפות שבה מכירותיה של טסלה מצטמצמות, וממחישה את המהפך הגלובלי בשוק: המעבר הדרמטי מהובלה אמריקאית לדומיננטיות סינית.

ההאטה בנתוני BYD בולטת במיוחד בשוק המקומי. בחודש דצמבר צנחו מכירות החברה ב-18.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד - הירידה החדה ביותר מזה כמעט שנתיים. החברה נאלצה לצמצם את יעד המכירות השנתי שלה בכ-16%, לאחר ששוק הרכב הסיני החל להתקרר בקיץ האחרון.

לפי דיווחי רויטרס, BYD ניצבת מול תחרות גוברת מיצרניות מקומיות כמו Geely ו-Leapmotor, במיוחד במקטע הרכב העממי מתחת ל-150 אלף יואן (כ-69,000 ש"ח). באותו שוק מצומצם רשמה BYD ירידה של כמעט 10%, בעוד Geely הציגה זינוק של 90%. הרווח הנקי של BYD ברבעון השני של השנה צנח בכ-30% לעומת השנה שעברה - הפעם הראשונה בשלוש השנים האחרונות שבה נרשמת שחיקה כזו בהכנסות.

מלחמת המחירים המתמשכת, המוגדרת על ידי הרגולטורים הסינים כ"תחרות כאוטית", ממשיכה לגבות מחיר מהתעשייה. מאז 2023 ירדו מחירי הרכבים החשמליים בסין בכ-19%, מה שהוביל את הממשלה לפתוח בקמפיין "נגד האינבולוציה" במטרה למנוע דיכוי מלאכותי של המחירים. התאחדות יצרני הרכב בסין אף רמזה לאצבע מאשימה כלפי BYD, כשהזהירה מפני שחקן מוביל ש"פתח בסבב הורדות מחירים חריפות והפעיל לחץ על כלל השוק".

למרות הקשיים, BYD ממשיכה לבסס את מעמדה בשוק העולמי ולהתרחב לאירופה, דרום אמריקה ואפריקה, תוך שהיא משיקה דגמים חדשים ומתקדמים טכנולוגית. אך נדמה שהאתגר הגדול הבא שלה יהיה לשמור על האיזון בין גידול במכירות לבין שמירה על רווחיות בתקופה שבה שוק הרכב החשמלי העולמי הופך צפוף ותחרותי מאי פעם.