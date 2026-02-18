ארצות הברית מאשימה את סין בביצוע ניסוי גרעיני תת-קרקעי חשאי בשנת 2020, תוך שימוש בשיטות הסוואה מתקדמות כדי להטעות את מערכות הניטור הבינלאומיות, כך לפי דיווח ב'רויטרס'.

עוזר מזכיר המדינה האמריקני, כריסטופר יו, הציג נתונים חדשים המצביעים על כך שבתאריך 22 ביוני 2020 נמדד פיצוץ בעוצמה של 2.75 במגרש הניסויים לופ נור הממוקם במערב סין. על פי הדיווח, המידע התקבל מתחנה סיסמית הממוקמת בקזחסטן, במרחק של כ-720 קילומטרים מאתר הניסוי.

במהלך אירוע במכון הדסון בוושינגטון, הסביר יו כי הנתונים שנבחנו אינם תואמים רעידת אדמה או פעילות כרייה שגרתית. "בחנתי נתונים נוספים מאז. ישנה סבירות קטנה מאוד שאומר שמדובר במשהו שאינו פיצוץ, פיצוץ יחיד", אמר עוזר מזכיר המדינה, והוסיף כי מדובר בתוצאה המצופה מניסוי של חומר נפץ גרעיני.

לדבריו, הסינים ניסו להסתיר את הפעילות באמצעות פיצוץ המכשיר בתוך חלל תת-קרקעי רחב, טכניקה המכונה ניתוק, שמטרתה לצמצם את עוצמת גלי ההדף העוברים דרך הסלע.

מנגד, הארגון האמון על האמנה למניעת ניסויים גרעיניים פרסם עמדה מסויגת יותר. מנכ"ל הארגון, רוברט פלויד, ציין כי המערכת תיעדה שני אירועים סיסמיים קטנים בהפרש של 12 שניות זה מזה, אך הדגיש כי עוצמתם הייתה נמוכה מרף הזיהוי המאפשר קביעה ודאית. "שני האירועים הללו היו הרבה מתחת לרמה הזו. כתוצאה מכך, עם נתונים אלה בלבד, לא ניתן להעריך את הסיבה לאירועים אלה בביטחון", הבהיר פלויד.

הממשל בבייג'ינג הגיב בחריפות להאשמות וטען כי מדובר בבדיית תירוצים מצד וושינגטון במטרה לחדש את הניסויים הגרעיניים של ארצות הברית עצמה. דובר השגרירות הסינית בוושינגטון, ליו פנגיו, מסר כי "מדובר במניפולציה פוליטית שמטרתה רדיפה אחר הגמוניה גרעינית והתחמקות מאחריותה לפירוק נשק גרעיני".

החשיפה הנוכחית מגיעה על רקע מתיחות גוברת סביב פקיעת הסכם הגבלת הנשק האסטרטגי בין ארצות הברית לרוסיה בתחילת החודש. הנשיא דונלד טראמפ מפעיל לחץ על סין להצטרף למשא ומתן על הסכם חדש, בעוד שבפנטגון מעריכים כי סין פועלת להרחבה משמעותית של הארסנל הגרעיני שלה. על פי תחזיות הצבא האמריקני, סין מחזיקה כיום ביותר מ-600 ראשי נפץ מבצעיים, ומספר זה צפוי לעלות על 1,000 עד סוף העשור הנוכחי.