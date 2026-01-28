המפתחים ה"משוגעים" של דונקרוורט, יצרנית בוטיק הולנדית, השיקו דור חדש של דו-מושבית קיצונית - Donkervoort P24 RS. מה שצריך לדעת עליה בקצרה: 591 כוחות סוס, משקל מוצהר של כ-770 ק"ג בלבד (1700 פאונד) ותג מחיר אגרסיבי יחסית לרכבים מהסגמנט מה שממקם אותה עמוק בליגת הסופר־קארים האקזוטיים. היא מיוצרת בסדרה מוגבלת ותופץ גם מעבר לאוקיינוס האטלנטי, בשוק האמריקאי.
הדימוי הגלובלי של הולנד אינו מוכר כמעצמת רכב. לרוב חושבים על מדינה שטוחה, ציורית, עם עיר בירה מלאה בתעלות ואינספור אופניים, שדות טוליפים וטורבינות רוח. זו גם המדינה שנתנה לעולם את DAF Daffodil - מכונית זעירה וצנועה עם 22 כ"ס בלבד, שיכלה להגיע לאותה מהירות מרבית גם קדימה וגם בהילוך אחורי.
על הרקע הזה צומחת דונקרוורט - יצרנית אחת שמפרה לחלוטין את הסטריאוטיפ. כבר כמעט 50 שנה שהיא בונה כמה מהדו-מושביות המטורפות ביותר על הכביש, ועכשיו מגיעה ה-P24 RS, עם נתוני ביצועים קיצוניים מספיק כדי לגרום גם לספקנים להסתכל אחרת על מה שיוצא מהולנד.
הביצועים מתוארים בדיווחים על הרכב כחוויה עוצמתית שמרגישה כמו "לחטוף נעל עץ הולנדית לראש". גם המחיר מכאיב לא פחות - סביב 355 אלף דולר לפני תוספות ולפני מיסים, הרחק מעבר להישג יד של חובב רכב ממוצע. מדובר במוצר נישתי קיצוני, שמתאים ללקוחות אמידים מאוד שמחפשים חוויה גולמית ובלתי מתפשרת.
מתוך תוכנית ייצור של 150 יחידות מתוכננות, כבר כשליש מהן נמכרו מראש, והדגם ישווק גם בארצות הברית - אם כי בהיקפים זעירים בלבד.
