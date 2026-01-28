ה- Donkervoort P24 RS ( צילום: יצרן )

המפתחים ה"משוגעים" של דונקרוורט, יצרנית בוטיק הולנדית, השיקו דור חדש של דו-מושבית קיצונית - Donkervoort P24 RS. מה שצריך לדעת עליה בקצרה: 591 כוחות סוס, משקל מוצהר של כ-770 ק"ג בלבד (1700 פאונד) ותג מחיר אגרסיבי יחסית לרכבים מהסגמנט מה שממקם אותה עמוק בליגת הסופר־קארים האקזוטיים. היא מיוצרת בסדרה מוגבלת ותופץ גם מעבר לאוקיינוס האטלנטי, בשוק האמריקאי.

הדימוי הגלובלי של הולנד אינו מוכר כמעצמת רכב. לרוב חושבים על מדינה שטוחה, ציורית, עם עיר בירה מלאה בתעלות ואינספור אופניים, שדות טוליפים וטורבינות רוח. זו גם המדינה שנתנה לעולם את DAF Daffodil - מכונית זעירה וצנועה עם 22 כ"ס בלבד, שיכלה להגיע לאותה מהירות מרבית גם קדימה וגם בהילוך אחורי.

