פריצת דרך טכנולוגית: רובוטים שמתפתחים, נרפאים - ומסרבים למות

מהנדסי אוניברסיטת נורת׳ווסטרן חשפו לאחרונה יצור רובוטי יוצא דופן: מערכת של ״רובוטים מודולריים״, שכל אחד מהם הוא יחידה עצמאית היכולה להתחבר לאחרות וליצור ישות מורכבת בעלת צורות תנועה מגוונות. החוקרים מכנים את היצורים החדשים הללו "מטא־מכונות רגליות" (Legged Metamachines) - רובוטים שמרכיביהם עצמיים, מסתגלים ועמידים מספיק כדי לשרוד כמעט כל פגיעה.

רובוטים שבנויים מרובוטים

כל יחידה במערכת היא כדורית, קומפקטית, ומכילה מנוע, סוללה ומחשב עצמאי. לבדה היא מסוגלת להתגלגל, לקפוץ או להסתובב, אך כשכמה יחידות כאלה נצמדות זו לזו - הן יוצרות אורגניזם רובוטי חדש, המסוגל לרוץ, לקפוץ ולנוע בצורה שונה לחלוטין, בהתאם למבנה שנוצר. במקרה של פיצול או נזק, אין כאן ״גוף מת״ - כל חלק שנפרד יכול להמשיך לפעול בעצמו ואף להתחבר מחדש אל השלם. לדברי פרופ’ סאם קריגמן, ראש צוות המחקר, ״כאשר החלקים מתפצלים - כל אחד מהם הופך לסוכן עצמאי. הם ממשיכים לזוז, ללמוד, ולהסתגל.״

בינה מלאכותית שמדמה התפתחות

במקום לתכנן את הרובוטים בעצמם, החוקרים ביקשו מהבינה המלאכותית לפעול כמו התפתחות טבעית. האלגוריתם יצר אלפי ״דגמים וירטואליים״ של מבנים אפשריים, בדק אותם בתנאים מדומים, שמר את אלה שהפגינו ביצועים טובים - והמשיך לשכלל את העיצוב דרך ״מוטציות״ ושילובים חדשים. כך נוצרו צורות גוף חריגות - עם שלוש, ארבע ואף חמש רגליים - שתוכננו לא על ידי אדם אלא על ידי תהליך התפתחותי דיגיטלי.

״זו התפתחות מואצת על ידי מחשב,״ הסביר קריגמן. ״מה שפעם דרש שנים - אצלנו מתרחש תוך שעות של חישוב.״

מהמעבדה - אל השטח

לאחר הדמיות המחשב, יצאו המטא־מכונות למבחנים בשטח אמיתי: הן נעו על חול, דשא, אדמה, לבנים שבורות ואף בוץ - מבלי לשנות את ״האימון״ הבסיסי שלהן. הן הצליחו לקפוץ, להתהפך ולחזור למצב זקוף בכוחות עצמן, הישג שמעולם לא נצפה ברובוטים שפותחו באמצעות תהליך אחר.

הפרויקט, שנערך במרכז לרובוטיקה וביוסיסטמות של אוניברסיטת נורת׳ווסטרן, מומן על ידי National Science Foundation ו‑Schmidt Sciences. החוקרים מאמינים שהטכנולוגיה יכולה בעתיד להציל חיים - למשל, ברובוטים שיישלחו לאזורי אסון, מדבריות, או משימות חלל - ויוכלו לתקן את עצמם בשטח, במקום להפסיק לפעול בעקבות תקלה אחת.