מצבות אבן עתיקות בחקאסיה ( צילום: Tatiana Artemevna Blyakharchuk )

באתר אל קאיו (El Caño) שבמחוז קוקלה בפנמה סיימו ארכאולוגים את החפירה בקבר מספר 3 - קבורה מפוארת בת יותר מאלף שנה, שבה נטמן אדם, שנראה כי היה רם מעלה, כשהוא עטור תכשיטי זהב, תליונים וחרוזים מעוטרים בדימויי עטלפים ותנינים. על פי הערכת החוקרים, הקבר מתוארך לתקופה שבין השנים 800 ל‑1000 לספירה ומשויך לאחת הקבוצות החברתיות ששלטו באזור המרכזי של פנמה באותה תקופה. ד"ר חוליה מאיו, שעמדה בראש המשלחת, ציינה כי "במקום זה נקברו בני האליטה לכ‑200 שנים, והעושר המתגלה מעיד על מבנה חברתי מורכב וטקסי קבורה מפותחים". משרד התרבות הפנמי הגדיר את הממצא כ"חשוב ביותר להבנת התרבויות הפרה‑היספניות באיסטמוס של מרכז אמריקה".

ממצאים מהקבר באל קאיו ( צילום: Panama Ministry of Culture )

מצבות מתקופת הממלכה הקדומה באסואן במקביל, מצרים נחשפה קבוצת קברים חצובה בסלע ממערב לנילוס, באזור קובת אל‑הווא שבאסואן. הקברים מתוארכים לתקופת הממלכה הקדומה, אך בהם התגלו גם פריטים מתקופות מאוחרות יותר - עדות לשימוש חוזר באתר לאורך מאות שנים. בחדרי הקבורה נמצאו כ‑160 כלי חרס במצב שימור יוצא דופן, לצד מראות ברונזה, כלים מאלבסטר ושרשראות חרוזים. ד"ר מוחמד איסמאעיל חאלד, מזכ"ל המועצה העליונה לעתיקות, אמר כי מדובר ב"תוספת מדעית חשובה להבנת המעבר בין סוף הממלכה הקדומה לתקופת הביניים הראשונה".

חלק ממהמצאים מהקבר המצרי ( צילום: רשות העתיקות המצרית )

אמנות קבורה ופענוח כרונולוגי בסיביר

בדרום סיביר, בחבל חקאסיה, חשפו חוקרים מרוסיה סדרת קברים סגורים שנשמרו במצב נדיר. בתוך תלוליות האבן נמצאו לוחות חצובים המתוארכים לטווח של למעלה מ‑3,000 שנה, עם חריתות המציגות תמונות ציד וסמלים מופשטים. החוקרים הצליחו, לראשונה, לשייך את הסגנונות האמנותיים שבציורים לתקופות היסטוריות מוגדרות, וכך ליצור "מפת זמנים" חדשה להבנת התפתחות האמנות הפטרוגליפית (ציורים החרותים בסלע) של עמי הערבות. בין הציורים הקדומים ביותר: דמות אדם וכלב במרדף אחר חיה גדולה - מה שלפי החוקרים היה 'עדות למפגש הראשון בין אמנות לטקסי חיים ומוות של עולמות נשכחים'.