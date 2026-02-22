'פריטי זהב מרהיבים': ארכיאולוגים השלימו חפירת קבר בן אלף שנה

ממצא מהקבר העשוי מזהב ( Panama Ministry of Culture )

לאחר יותר מעשור של מחקר וחפירות רצופות, ארכיאולוגים בפנמה השלימו את חשיפת אחד הקברים המשמעותיים ביותר שנתגלו בשטח המדינה - קבר בן למעלה מאלף שנה באתר אל קאניו (El Caño), שבמחוז קוֹקְלֶה, כ-200 קילומטרים מדרום־מערב לעיר פנמה. בקבר, שנקרא "קבר 3", התגלו שרידי כמה בני אדם, ובראשם דמות מרכזית שזוהתה כשליט או אדם בעל מעמד רם, אשר נקבר כשהוא עטור בפריטי זהב מרהיבים וכלי חרס מעוטרים. מנהלת הקרן הארכיאולוגית של אל קאניו, ד"ר ג׳וליה מאיו, הסבירה כי "הזהב מעיד על המעמד החברתי הגבוה ביותר בקבוצה". לדבריה, הזהב נמצא בצורת שני תליונים, שני צמידים ושני עגילים - כולם מעידים על דרגתו של האדם שנקבר במרכז המבנה. סביבו התגלו קברים נוספים. בחפירה המתוארכת למאות ה־8 עד ה־11 - תקופה שבה שימש אל קאניו כבית־עלמין רשמי של החברה שחייתה במרכז פנמה.

ממצאים מהקבר ( צילום: Panama Ministry of Culture )

החפירה, שזוהתה לראשונה בשנת 2009 והושלמה בשנת 2026, היא אחת מתשע חפירות שבוצעו עד כה באתר מאז 2008. בין הממצאים הבולטים שהתגלו בו בשנים האחרונות נכלל גם "אדון החלילים" - מנהיג מקומי שנקבר עם כלי זהב, חגורות מאבני חרוזים וכלי נגינה טקסיים, לצד עשרות קברים נוספים של בני משפחה או משרתים שנקברו עמו.

ממצאים מהקבר ( צילום: Panama Ministry of Culture )

שרת התרבות של פנמה, מריה אוג׳ניה הררה, ביקרה באתר והודיעה כי בכוונת הממשלה להקים מוזיאון קבע שישמש מרכז מחקר וחינוך לאומי. "אל קאניו הוא חלק מליבת הזהות הפנמית," אמרה, "והממצאים כאן מחברים אותנו לעומק ההיסטוריה של העם שחי כאן זמן רב לפני בוא הספרדים."

במשרד התרבות ציינו כי החפירה החדשה מחזקת את הקשר התרבותי והטכנולוגי בין אתרי אל קאניו וסיטיו קונטה הסמוך, ומצביעה על כך ששתי הקהילות השתייכו למסורת תרבותית אחת, ששילבה עוצמה פוליטית, יכולת אמנותית מתקדמת ומערכת אמונות מורכבת.