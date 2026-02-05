כיכר השבת
ארכיאולוגים נדהמו מטעמו של האלכוהול ששכב 150 שנה ביער  

צוות ארכיאולוגי בארה"ב חשף בקבוק אלכוהולי מלפני 150 שנה, וביצע לו "מבחן טעימה" במסגרת המחקר | למרות חשש ראשוני, הטעם הפתיע את הארכיאולוגים | מומחים מקווים לשחזר את המשקה (מעניין)

צוות ארכיאולוגי ביוטה שבארה"ב חשף בקבוק אלכוהולי מלפני 150 שנה, וביצע לו "מבחן טעימה" במסגרת המחקר.

יאן רייט, הארכיאולוג הציבורי של מדינת יוטה, ציין כי הבקבוק היה בין אלפי ממצאים מהתקופה שבין 1870 ל‑1890 שנמצאו על אדמות היערות של ארצות הברית, בשטח שהיום משמש את אתר הסקי Alta.

"כשלקחו אותו, הוא היה עדיין מלא. עדיין היה בו פקק. הבנו מיד: 'זהו אוצר אמיתי'", סיפר הארכיאולוג. לדבריו, מדובר בבקבוק האלכוהול השלם היחיד שנמצא מתקופה זו ביוטה, שכן בדרך כלל בקבוקים שנמצאים מתקופות קדומות מצויים רק במיזורי או במקומות בהם נהרות השתנו והסירות טובעו, ובדרך כלל הפקקים מתייבשים או נשברים.

הצוות שיתף פעולה עם High West, מזקקת האלכוהול החוקית הוותיקה ביותר ביוטה, לניתוח תוכן הבקבוק. אייזק וינטר, מנהל ההפקה במזקקה, היה הראשון שטעם מהנוזל.

לדבריו, למרות חשש ראשוני, הטעם היה נעים. הוא תיאר אותו כ"פירותי ומאוד ישן". תארה לינדלי, מנהלת תחום החושים והפיתוח במזקקה, ציינה כי הטעמים מורכבים, עם ניואנס של פירות מחומצנים.

המומחים סבורים כי הנוזל אינו משקה חריף אלא סוג של בירה חלשה, וכעת הם מקווים לשחזר את המשקה. לדברי וינטר, "בסוף הבקבוק היה מעט עכור, כמו חלבון, ואנחנו נשתמש בזה כדי לנסות לגדל שמרים שמישים ולשחזר את המשקה".

