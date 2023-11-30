ארכיאולוגים השלימו חפירת קבר בין 1,000 שנים ומיפוי הממצאים | הממצאים החדשים חושפים פרטים נדירים על מבנה החברה והסמלים של כוח ומעמד באזור קוֹקְלֶה בתקופה הפרה־היספנית, ומחזק את ההבנה של פנמה כמרכז תרבותי חשוב באמריקה המרכזית הקדומה (בעולם)
למה משורה משחרר רק המוות וכל מה שאפשר לספר על היסע"ר המטכ"לי שפעל בקיבוצים ומעבר לגדר הגבול | מה קרה עם הגופות שמולכדו בידי המחבלים? עורך הדין שהפך למשגיח כשרות בתפקיד הכי נוראי והחייל החרדי שפתאום גאה במדים ועוסק במה שעסקו בחרדת קודש פוסקי הדור • מנדי אושר עם יומנו של מילואימניק - הפרק השני (צבא)