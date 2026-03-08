לא עוד תור במספרה: הפטנט שמציע ספר רובוטי אישי בבית

עבור רבים, השגת תספורת "מדורג" מושלמת בבית היא משימה כמעט בלתי אפשרית, הדורשת מיומנות של ספר מקצועי, החלפת מסרקים תכופה ויד יציבה במיוחד. אולם, לאחרונה נחשף פתרון טכנולוגי שעשוי לשנות את כללי המשחק בתחום הטיפוח האישי ולהנגיש את המראה המקצועי לכל משתמש ביתי.

הסטארטאפ החדש Glyde הציג את מכונת התספורת האוטונומית הראשונה, המבטיחה להפוך את האומנות המורכבת של דירוג השיער לאלגוריתם מדויק ופשוט לביצוע, ללא צורך בניסיון קודם או בעזרת אדם נוסף, ובכך לאפשר תחזוקה שוטפת של התספורת ללא תלות בזמינות הספרים.

הלב של המערכת הוא טכנולוגיית ה-Smart-Fade, המחליפה את הצורך המסורבל והידני בהחלפת מסרקי הפלסטיק באורכים שונים במהלך התספורת. במקום זאת, המכונה מצוידת במסרק ממונע יחיד ובמערך חיישני LiDAR זעירים, המזהים את מיקום המכונה על הראש ואת המרחק מהגולגולת בזמן אמת. ככל שהמשתמש מעלה את המכונה מהעורף לכיוון הקודקוד, המסרק מתארך באופן אוטומטי ורציף, כך שנוצר מעבר חלק ומדויק בין האורכים ללא מדרגות נראות לעין. הפעולה הנדרשת מצד המשתמש הופכת לפשוטה ביותר - ביצוע תנועה ישרה וחלקה ("Gliding"), בעוד הרובוטיקה הזעירה והתוכנה דואגות לחישוב הזוויות והאורכים.

מעבר לנוחות השימוש, המכונה תוכננה עם דגש משמעותי על בטיחות ומניעת "אסונות תספורת" בלתי הפיכים. היא מצוידת במערכת בקרה הדוגמת את צפיפות השיער 500 פעמים בשנייה ומתאימה את עוצמת המנוע כדי למנוע משיכות מכאיבות באזורים צפופים. בנוסף, מנגנון "Fail-safe" מתוחכם יודע לזהות תנועות חדות, רעידות או זוויות שגויות שעלולות ליצור "חורים" בשיער, ועוצר את הלהבים מיידית לפני שנגרם נזק.

החוויה מושלמת על ידי אפליקציה נלווית המשתמשת במציאות רבודה (AR) דרך מצלמת הטלפון, המציגה למשתמש "מסלולי טיסה" וירטואליים על ראשו בזמן אמת. כך ניתן לראות בדיוק היכן המכונה עברה והיכן נדרש תיקון, גם באזורים שקשה לראות במראה רגילה כמו העורף. עם תג מחיר משוער של כ-150 דולר והשקה צפויה בקיץ 2026, המכשיר מציע אלטרנטיבה טכנולוגית שעשויה להחזיר את ההשקעה תוך זמן קצר.