ה'אובר' של המלחמה: כך מזהה ארה"ב מטרות באיראן באמצעות AI

במהלך המבצע הצבאי "זעם אדיר" המנוהל נגד איראן, מצליחים 20 חיילים אמריקנים לבצע משימות ניתוח מודיעין שבעבר, במהלך מלחמת המפרץ והפלישה לעיראק בשנת 2003, דרשו מעורבות של כ-2,000 אנליסטים, כך עולה מדיווחים של ה'טיימס'.

המערכת הטכנולוגית, המבוססת על בינה מלאכותית, לקחה חלק מרכזי בבחירת המטרות ליותר מ-1,250 תקיפות שביצעה ארצות הברית בימיו הראשונים של המבצע.

​היכולת הזו נשענת על פיתוח של חברת "פלנטיר", בבעלותו של פיטר ת'יל. בחודש מאי 2024 חתם הפנטגון על חוזה בסך 480 מיליון דולר עם החברה לפיתוח מערכת המודיעין "מייבן".

הפרויקט, שהחל בשנת 2017, נועד להטמיע כלים אלגוריתמיים לזיהוי אוטומטי של כלי רכב, מערכות נשק ותנועות חשודות על בסיס צילומי וידאו ודימות.

​בראיין קלארק, חוקר במכון הדסון, הסביר את יעילות המערכת בהשוואה לעולם האזרחי: "בדומה לאופן שבו אפליקציית אובר מחברת בין נהגים לנסיעות, כלי הבינה המלאכותית של מערכת המודיעין מייבן מזהים במהירות את היחידות המתאימות ביותר למשימה ומציעים תוכנית להצבתן".

לדבריו, המערכת מקצרת הליכי תכנון שארכו בעבר ימים לכדי שעות בודדות, וכי "זה תורם להאצת קצב המבצעים על ידי צמצום הזמן הנדרש לכל שלב בתכנון פקודות המשימה האווירית".

​התוכנה מרכזת נתונים המגיעים ממקורות מגוונים, בהם לוויינים, כלי טיס בלתי מאוישים, חיישנים על הקרקע ומטוסי ביון. האלגוריתמים מנתחים את המידע הגולמי, מדרגים איומים ומציעים תוכניות פעולה מבצעיות.

השימוש בטכנולוגיה זו אינו חף מביקורת, שכן מהנדסים בעמק הסיליקון הביעו חשש מהעברת הכרעות גורליות לידי מכונה, אך מבחינת משרד ההגנה האמריקני, המהירות מהווה יתרון אסטרטגי מכריע.

​המעבר ללוחמה אלגוריתמית משתקף גם בנתוני התקציב של ארצות הברית. מאז שנת 2017 צמח תקציב הביטחון האמריקני מ-700 מיליארד דולר לכמעט 900 מיליארד דולר כיום, כאשר נתח הולך וגדל מהמשאבים מופנה לתשתיות דיגיטליות ובינה מלאכותית. פיטר ת'יל, הדמות המרכזית מאחורי פאלנטיר והמקורב לצמרת הממשל, מקדם את התפיסה לפיה העליונות האסטרטגית שייכת למי ששולט במידע.

​המלחמה באוקראינה משמשת כעת כמעבדת ניסויים עולמית לשינויים הללו. גורמים צבאיים מעריכים כי העימות הנוכחי מסמן את סופו של "מאה של מלחמה ממוכנת" שהתאפיינה בשימוש בטנקים ובדיוויזיות גדולות.

במקום אלו, המגמה נעה לעבר יחידות קטנות מאוד המסתייעות בנחילי כטב"מים וניהול נתונים, כאשר היתרון בשדה הקרב עובר לצד בעל עוצמת המחשוב הגבוהה ביותר המסוגל להפוך מידע להחלטה מבצעית במהירות המרבית.