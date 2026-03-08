הצהרתו האחרונה של מאסק, שפורסמה ברשת X שבבעלותו, זכתה לאלפי תגובות ודיונים סוערים. "טסלה תהיה בין החברות הראשונות שתיצור בינה כללית - וכנראה הראשונה שתעשה זאת בצורה הומנואידית, מוחשית," כתב מאסק.

בלב הרעיון עומד הרובוט ההומנואידי Optimus, שנמצא כבר בשלב ניסוי במפעליה של טסלה ומבצע משימות בסיסיות באופן עצמאי. מאסק הצהיר כי בכוונת החברה להרחיב את ייצורו למיליון יחידות בשנה, ולהתחיל למכור אותו לציבור הרחב עד סוף 2027.

המונח "עיצוב אטומים" (atom-shaping) שבו השתמש מאסק מתייחס, לדבריו, ליכולת בינה מלאכותית להשפיע ישירות על העולם הפיזי - לא רק באמצעות נתונים ותמונות, אלא דרך תנועה, יצירה ותפעול חפצים. בתחום זה, הוא רואה יתרון משמעותי לטסלה, בזכות מערכות הנהיגה האוטונומיות שלה הלומדות מאלפי מצלמות ומיליארדי קילומטרים של נהיגה אנושית אמיתית.

מרוץ הבינה הכללית

בעוד חברות כמו OpenAI, גוגל DeepMind ו־Anthropic מתמקדות בפיתוחי תוכנה טהורים, טסלה פונה לכיוון ההפוך – שילוב אלגוריתמים מתקדמים בגופים פיזיים. מאסק טוען כי היתרון של טסלה הוא בגישה המכונה "AI לעולם האמיתי" – בינה מלאכותית שמונעת מנתונים של סביבה דינמית, לא רק מטקסטים אינטרנטיים.

במקביל, חשף מאסק כי החברה מקדמת פיתוח שבב בינה משלה בתהליך ייצור של שני ננומטרים - מהלך שנועד להפחית את תלותה בספקים חיצוניים ולהעניק לה יתרון חישובי בתחום. בנוסף, טסלה מקימה תוכנית בשם "Optimus Academy", שבה יאומנו רובוטים הומנואידים בשיטות דומות לאלו ששימשו את מערכות הנהיגה העצמית שלה.

דפוס של תחזיות נועזות

זו אינה הפעם הראשונה שמאסק מציב לוחות זמנים שאפתניים. כבר ב־2024 טען כי בינה כללית תופיע עד 2025 - תחזית שהתבררה כאופטימית מדי. בהמשך עדכן כי הדבר צפוי לקרות ב־2026, והוסיף כי דגם Grok מבית חברת הבינה שלו, xAI, עשוי להגיע ליכולות ברמה אנושית.

אך בעוד שהחזון נשמע עתידני, מומחים מזכירים כי הדרך ל־AGI אמיתי עוד ארוכה. מאסק, מצידו, שומר על ביטחון וממשיך לטעון שטסלה כבר איננה רק חברת רכב - אלא מעבדת בינה מלאכותית בצורת גלגלים, ובקרוב גם בדמות אדם.