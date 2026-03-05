פארק מלא דינוזאורים במציאות? הרמז של אילון מאסק שהצית סערה

שיחה קצרה ברשתות החברתיות עם איל ההון אילון מאסק חידשה את הדיון על האפשרות שהמדע יוכל אי פעם לשחזר יצורים שנכחדו, בדומה לאלה המופיעים בסרט המפורסם "פארק היורה".

הדיון התחיל לאחר שהיזם ניקיטה ביר כתב ברשת X שהוא חש שהרעיון של בניית פרויקט בסגנון פארק היורה אמיתי, שבו אנשים באים בכדי לצפות במינים שונים של דינוזאורים עשוי כיום להיות "ממומן". מאסק השיב לפוסט ואמר, "אני מקווה שמישהו יצליח לגרום לזה לעבוד", תגובה שזכתה במהרה לתשומת לב רבה ברשת.

הרעיון של יצירת מינים דמויי דינוזאורים באמצעות ביוטכנולוגיה נדון בעבר בעולם הטכנולוגי. בשנת 2021 כתב מקס הודאק, ממקימי Neuralink לשעבר, ברשתות החברתיות כי התקדמות טכנולוגית עשויה לאפשר למדענים בעתיד להנדס מינים חדשים ומיוחדים של בעלי חיים.

הוא ציין כי תיאורטית ייתכן שניתן לבנות סביבה בסגנון פארק היורה באמצעות הנדסה גנטית וברירה סלקטיבית לאורך שנים רבות, אך הדגיש שהחיות הללו לא יהיו דינוזאורים גנטית אמיתיים. הודאק גם העלה שאלות רחבות יותר על מגוון ביולוגי, והציע כי מדענים עשויים ליצור בכוונה גיוון ביולוגי חדש במקום רק לשמר מינים קיימים.

חוקרים הצליחו בשנים האחרונות לשכפל מספר בעלי חיים, כולל כבשים, זאבים, חתולים וקופים. למרות ההתקדמות בהכלאה והנדסה גנטית, המדענים מציינים ששחזור דינוזאורים נותר קשה ביותר, מכיוון שה-DNA לא שורד היטב לאורך זמן.

לעת עתה, המדענים מציינים כי החזרת דינוזאורים לחיים עדיין רחוקה מאוד מהיכולת המדעית הקיימת, גם אם הרעיון ממשיך ללכוד את דמיונם של הציבור.