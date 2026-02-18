כיכר השבת
לאחר עיכוב ממושך

'ישולב בכל הרכבים' | טסלה משיקה את עוזר הבינה המלאכותית Grok 

לאחר עיכוב רגולטורי ממושך, עוזר הבינה של חברת xAI מבית אילון מאסק מגיע למדינות אירופה המרכזיות עם יכולות שפה, ניווט ותקשורת בזמן אמת (טכנולוגיה)

טסלה מודל S (צילום: טסלה)

טסלה הכריזה על השקת עוזר הבינה המלאכותית Grok, שפותח על ידי חברת xAI של אילון מאסק, בתשעה שווקים אירופיים הכוללים את בריטניה, אירלנד, גרמניה, שווייץ, אוסטריה, איטליה, צרפת, פורטוגל וספרד. מדובר בצעד משמעותי עבור החברה, שמביאה לראשונה את טכנולוגיית השיחה האינטראקטיבית שלה אל הנהגים באירופה, לאחר עיכוב של מספר חודשים בשל עמידה בדרישות רגולטוריות בתחום הגנת הפרטיות וה-AI.

העדכון, שמגיע במסגרת גרסת התוכנה 2026.2.6, החל להגיע בימים האחרונים לרכבים תואמים באמצעות עדכון-אוויר (OTA). Grok מאפשר מתן פקודות קוליות מתקדמות לניווט, חיפוש מקומות, תכנון מסלולים ואף המלצות לאירועים מקומיים - הכול בזמן אמת ובשפה טבעית. טסלה מתארת את Grok כ"עוזר אישי לרכב, שמבין הקשר, מגיב לשאלות ומסוגל לבצע פעולות ניווט מיידיות".

עם ההשקה, מוצעות גם אפשרויות התאמה אישית: המשתמשים יכולים לבחור בין "אישיות" שונות של העוזר, כולל מצבי Storyteller או Unhinged, וכן בין מספר קולות דיבור. טסלה מדגישה כי כל האינטראקציות עם Grok מעובדות על ידי xAI תוך עמידה מלאה במדיניות הפרטיות, ואינן משויכות לרכב או לבעליו.

תאימות ומגבלות השימוש

העוזר החדש דורש מעבד AMD Ryzen במערכת הבידור, ולכן זמין רק בדגמי Model S ו-Model X משנת 2021 ואילך, Model 3 שיוצרו מהמחצית השנייה של 2021, כל דגמי Model Y וה-Cybertruck. בנוסף, הפונקציה מחייבת חיבור Wi-Fi פעיל או מנוי ל-Premium Connectivity לצורך תקשורת עם שרתי xAI.

נכון לעכשיו, Grok פועל במתכונת Beta מוקדמת ומוגבל בעיקר לפונקציות ניווט ודיאלוג כללי. פקודות קוליות הקשורות לתפעול הרכב עצמו נותרו זהות למערכת הקולית הרגילה של טסלה. החברה טרם חשפה אם בעתיד ידרוש השימוש ב-Grok תשלום נפרד, אך לעת עתה הוא כלול במסגרת שירות הפרימיום הקיים.

השקת Grok באירופה מגיעה כחצי שנה לאחר שהפיצ’ר הושק בארצות הברית ביולי 2025. באירופה, מדובר בפריצת דרך שמקרבת את החוויה הדיגיטלית של נהגי טסלה לזו של האמריקאים - עם שילוב ראשון מסוגו בין בינה מלאכותית שיחתית, מידע בזמן אמת ונהיגה חכמה.

