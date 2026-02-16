אילון מאסק תוקף: "זאת בינה מלאכותית מיזנתרופית ורעה"

אילון מאסק החריף את העימות עם Anthropic, אחת מיריבותיה המרכזיות של xAI, ופרסם ברשת X (לשעבר טוויטר) מתקפה פומבית חריפה נגד החברה ומוצר הדגל שלה - צ’אטבוט הבינה המלאכותית "Claude". התקיפה באה שעות ספורות לאחר ש-Anthropic חשפה גיוס הון חסר תקדים של 30 מיליארד דולר, שהעלה את שווי החברה ל-380 מיליארד דולר.

"‏הבינה המלאכותית שלכם שונאת לבנים ואסייתים, במיוחד סינים, הטרוסקסואלים וגברים. זו מיזנתרופיה ורוע. תקנו את זה," כתב מאסק בתגובה ישירה להודעת הגיוס של Anthropic. בהמשך הוסיף עקיצה לשם החברה: "לא משנה מה תעשו, לא תוכלו להימלט מהאירוניה ש-Anthropic תהפוך ל-Misanthropic. זה נגזר מהשם שבחרתם."

גיוס שיא ושיתוף פעולה ענק עם חברות ענק

הסבב החדש, בהובלת GIC מקרן ההשקעות של סינגפור ו-Coatue Management, כלל גם קרנות נוספות. חלק מהמימון הגיע מהשקעות הענק הקודמות של NVIDIA ומיקרוסופט - בהיקף של עד 10 ו-5 מיליארד דולר בהתאמה.

בהודעת החברה צוין כי Anthropic רשמה קצב הכנסות שנתי של כ-14 מיליארד דולר, כאשר 80% מההכנסות מגיעות מלקוחות עסקיים. "הביקוש שאנו רואים מהחברות והמתכנתים מעיד על האמון שלהם ב-Claude לביצוע המשימות החשובות ביותר," נמסר.

יריבות שמסרבת לגווע

מאסק ו-Anthropic נמצאים בעימות מתמשך מאז תחילת 2025, אז חסמה Anthropic את גישת xAI למודלים שלה דרך פלטפורמת הפיתוח Cursor. תנאי השימוש של החברה אוסרים במפורש על שימוש במודלים שלה לפיתוח בינות מלאכותיות מתחרות.

לאחר החסימה כתב מאסק: "Anthropic יצרה משהו יוצא דופן בתחום הקוד. העובדה שהם חסמו אותנו הייתה אולי לא טובה לקרמה שלהם - אבל זה נתן לנו מוטיבציה לשפר."

סערה פנימית ב-xAI

העימות מגיע בשעה ש-xAI עצמה מתמודדת עם טלטלה פנים-חברתית: שניים ממייסדיה - טוני וו וג’ימי בה - הודיעו על פרישה מוקדמת, מה שמותיר רק שישה מתוך שנים-עשר המייסדים המקוריים בחברה. לפי דיווחי Reuters ו-Financial Times, הפרישות נבעו מחילוקי דעות טכניים ולחץ מתמשך לשפר את ביצועי המודלים. זאת, לאחר ש-SpaceX הודיעה על מיזוג עם xAI בעסקה שתיצור ישות משותפת בשווי של כ-1.25 טריליון דולר.

Anthropic סירבה בשלב זה להגיב להאשמות של מאסק.