'נפלו בפח': האקרים אוקראינים הטעו ושדדו חיילים רוסים

בעיצומה של המלחמה במזרח אוקראינה, כשהגישה ללווייני Starlink הפכה לחיונית לתקשורת בשדה הקרב, קבוצת האקרים אוקראינית בשם "הדיוויזיה ה-256 לתקיפה קיברנטית" ביצעה מבצע מתחכם נגד הכוחות הרוסיים. בשיתוף עם קבוצות המודיעין הפתוח InformNapalm ו-MILITANT, יצרו הפעילים רשת של ערוצי טלגרם ו"בוטים" מזויפים שהתחזו למערכת רישום ממשלתית אוקראינית הפותחת גישה למנויי Starlink.

המבצע הגיע בעקבות החלטתה של SpaceX, בתחילת פברואר, לחסום כל חיבור ל-Starlink שאינו מאומת על-ידי ממשלת אוקראינה - לאחר שהתברר כי חיילים רוסים משתמשים ביחידות שנרכשו בשוק השחור לצורכי הנחיית מל"טים ותקשורת מבצעית. "הבנו עד כמה הם נואשים לשוב ולהפעיל את 'הרשת של אילון מאסק', והחלטנו לעזור להם – בדרכנו," מסרו אנשי הדיוויזיה בהודעתם.

החיילים שנפלו בפח מילאו בטפסי ההרשמה הבדויים את כל פרטיהם - ממספרי טרמינל ומזהי לוויין, ועד שמות משתמש, כתובות דוא"ל ונתוני מיקום מדויקים לפי קווי אורך ורוחב. התוצאה: מאגר מודיעיני עשיר שהועבר למערך הביטחון האוקראיני.

לדברי הפעילים, במהלך המבצע נאספו 2,420 רשומות מידע שכללו נתונים על טרמינלי Starlink רוסיים ומיקומם בשטח. החיילים אף שילמו כ-5,870 דולר בעבור "שירות הרישום", כספים שהועברו ישירות למימון כוחות ההגנה האוקראיניים.

בין המשתמשים שנתפסו נמצאו גם 31 אזרחים אוקראינים שניסו, לכאורה, לסייע לרוסים בתהליך ההרשמה המזוייף - פרטיהם נמסרו לגופי הביטחון המקומיים.

בארגון MILITANT הגדירו את המבצע בשם הציני "מבצע חיסול עצמי", והוסיפו: "לגבי הקואורדינטות ששלחו - חבילות נשלחו בהתאם. 155 מ"מ," כשהם רומזים לפגיעה ארטילרית מדויקת במטרות שנחשפו.

קבוצת InformNapalm, ששימשה כוח מסייע במבצע, סייעה בסימון ובהפצת הערוצים המזויפים כדי למשוך אליהם עוד ועוד חיילים רוסים, וכך להרחיב את תפיסת המידע.

בהיבט הרחב יותר, המבצע הדגיש את השפעת החלטתה של SpaceX על שדה הקרב. שר ההגנה האוקראיני מיכאילו פדורוב הדגיש כי חסימת המשתמשים הרוסיים "אינה רק אתגר עבורם - זו קטסטרופה". הנתונים שנאספו הועברו ישירות ליועץ משרד ההגנה סריי סטרננקו, האחראי על תחום הלוגיסטיקה של רחפנים, לצורך חסימה ממוקדת ופעולות נוספות נגד הכוחות הרוסיים.