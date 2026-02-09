בלב מוסקבה, בסמטת לאונטייבסקי, ניצב מבנה שומם שפעם היה מרכז העשייה הדיפלומטית של אוקראינה ברוסיה. מאז ה-24 בפברואר 2022, היום שבו החלה הפלישה הרוסית בקנה מידה מלא והנשיא ולודימיר זלנסקי הודיע על ניתוק היחסים הדיפלומטיים, הבניין הזה עומד כעדות דוממת למציאות פוליטית שהתנפצה.

אך מתברר שגם כשהאורות כבויים והדיפלומטים עזבו מזמן, המערכת המשפטית הרוסית ממשיכה לרדוף אחרי חובות מן העבר. בית המשפט לבוררות במוסקבה פסק השבוע כי על שגרירות אוקראינה לשלם חוב מצטבר של למעלה מ-5.5 מיליון רובל עבור חשבונות חשמל שלא שולמו.

התביעה, שהוגשה על ידי "חברת רשת החשמל המאוחדת של מוסקבה", חושפת את האבסורד שבמציאות המלחמתית הנוכחית.

פסק הדין המפורט מחייב את השגרירות הנטושה לשלם חוב בסיסי של כ-3.4 מיליון רובל, בתוספת קנסות, ריביות פיגורים שנצברו מאז אפריל 2024, ואגרת מדינה.

סכום נוסף של כ-2 מיליון רובל אושר על ידי בית המשפט כפיצוי על קנסות וחיובים נוספים, מה שמעמיד את הסכום הכולל על דרישת תשלום משמעותית למדינה שנמצאת תחת מתקפה.

מעבר לחובות הכספיים, המאבק עבר גם למישור הנדל"ני: בעוד שמועצת העיר קייב ביטלה את הסכם חכירת הקרקע של השגרירות הרוסית בבירתה כבר באפריל 2023, הרשויות במוסקבה הגיבו בצעד דומה וביטלו את הסכם החכירה של השגרירות האוקראינית.

כעת, בצל הקרבות העזים בחזית, בית המשפט במוסקבה בוחר לעסוק בפרטים הקטנים במה שנראה כעוד פרק במאבק הבירוקרטי והסמלי בין המדינות.