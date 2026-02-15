דרמה באוקראינה: השר לשעבר ניסה לברוח מהמדינה - ונעצר בגבול

הרמן גלושצ'נקו, שר האנרגיה של אוקראינה לשעבר, נעצר היום (ראשון) על ידי רשויות החוק בעת שניסה לחצות את הגבול ולעזוב את המדינה ברכבת.

המעצר בוצע במסגרת חקירת שחיתות רחבת היקף המכונה פרשת מידאס, שבה חשוד גלושצ'נקו במעורבות במעילת ענק בסך מאה מיליון דולר.

הלשכה הלאומית למלחמה בשחיתות של אוקראינה אישרה כי השר לשעבר נעצר בעת שחצה את גבול המדינה, ודיווחים מקומיים מצביעים על כך שהוא מועבר לקייב לצורך חקירה תחת אבטחה.

​החשדות נגד גלושצ'נקו מתמקדים בתקופת כהונתו בת שלוש השנים כשר האנרגיה, בטרם הודח מתפקידו בחודש נובמבר האחרון בהוראת הנשיא וולודימיר זלנסקי.

לפי ממצאי החקירה, גלושצ'נקו ובכירים נוספים הפעילו מנגנון שיטתי לגביית עמלות בלתי חוקיות בשיעור של עשרה עד חמישה עשר אחוזים מחוזים שנחתמו עם קבלנים של מפעילת האנרגיה הגרעינית הלאומית אנרגואטום.

הכספים שהתקבלו במזומן הולבנו וצולמו על ידי החוקרים בתוך תיקים גדושים בשטרות, ולאחר מכן הועברו אל מחוץ לגבולות אוקראינה, וחלקם אף הגיעו לידיים רוסיות.

​הפרשה עוררה סערה ציבורית ופוליטית חריפה באוקראינה, במיוחד לאור העובדה כי המעילה התרחשה בזמן שרוסיה מגבירה את תקיפותיה על תשתיות האנרגיה של המדינה.

בעקבות חשיפת הפרשה בשנה שעברה, התפטר מתפקידו אנדריי ירמאק, ראש הסגל ויועצו הקרוב ביותר של הנשיא זלנסקי, לאחר שחוקרים פשטו על ביתו.

גם מחליפתו של גלושצ'נקו במשרד האנרגיה, סביטלנה גרינצ'וק, נאלצה לעזוב את תפקידה לאחר ששמה נקשר בחקירה. אף על פי שנגד הנשיא עצמו לא הועלו האשמות, הפרשה הגבירה את הלחץ מצד ארצות הברית להשיב את התהליכים הדמוקרטיים ולקיים בחירות במדינה.

​רשויות האכיפה באוקראינה מסרו כי המעצר הוא תוצאה של חקירה סמויה שנמשכה חמישה עשר חודשים.

גלושצ'נקו, ששימש בעבר גם כשר המשפטים לתקופה קצרה, הצהיר בעבר כי הוא חף מפשע ובכוונתו להילחם נגד ההאשמות הללו ולגן על עצמו בבית המשפט.

לצדו של השר לשעבר, נעצר כבר בחודש נובמבר סגן ראש הממשלה לשעבר אולקסי צ'רנישוב, בעוד שחשודים אחרים, ובהם איש העסקים טימור מינדיץ', הצליחו להימלט מהמדינה.

המלחמה בשחיתות נותרת אחד התנאים המרכזיים שהציב האיחוד האירופי להמשך תהליך הצטרפותה של אוקראינה לארגון.