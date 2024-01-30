לאחר שעלו חשדות בהנהלת ארגון איחוד הצלה, המשטרה פתחה בחקירה והעלתה, כי החשודה הצליחה להשיג במרמה מאות אלפי שקלים, באמצעות דיווחים כוזבים על תאונות דרכים עם רכבי העמותה - תאונות שלא התרחשו מעולם (חדשות)
ענבל אור, יזמית הנדל"ן, הייתה אמורה להגיע היום לחקירת המשטרה. משלא התייצבה, הגיעו השוטרים למלון בו היא שהתה, להם אמרה שהיא חשה כאבים. ניידת מד"א הוזעקה. לאחר עזיבת הצוות הרפואי הוחלט לשחררה מהחקירה. רשות המיסים הוציאה צו להקפאת כל נכסיה האישיים (חדשות)
לאחר ההחלטה הדרמטית של בית המשפט המחוזי משבוע שעבר, על פירוק חברות הנדל"ן בבעלות ענבר אור, ופתיחת חקירה פלילית נגדה, שלחה אור באמצעות עורך דינה מכתב למשטרה בו היא טוענת: נעלמו מיליונים מהחברה שברשותה בגלל מעילות בלא ידיעתה (כלכלה)
פרשת 'עוקץ המיליונים' מסעירה את הציבור החרדי, בפרט לאור החשד כי איש העסקים יעקב דומב נמלט מהארץ • כעת, פרקליטו עו"ד אלקנה בישיץ מגיב לראשונה ל"כיכר השבת", מספר על הקריסה הגדולה, מרמז להיכן נעלם דומב ומבהיר לנושים: "הכל קרס. כל מי שהשקיע לקח את הסיכון" (חדשות, חרדים)
החשש למעילת ענק בבני-ברק: עו"ד רענן גל המייצג את הנפגעים סבור כי מי שהשקיע את כספו בחברה החשודה איבד אותו לנצח. עסקן בכיר מזהיר: "ההשקעות הללו אסורות על-פי תורה, ואנשים שמתפתים לעשות כסף קל נופלים בהם שוב ושוב" (חדשות חרדים, בארץ)