תיעוד קשה: גולש הסקי ביצע קפיצה לגובה - והתרסק על השלג 

גולש הסקי הפיני אליאס לאיונן התרסק קשות במהלך מוקדמות מקצה הביג אייר באולימפיאדת החורף ואיבד את הכרה לאחר שחבט את ראשו במדרון.

סרטונים ממסלול ה"ביג אייר" באולימפיאדת 2026 תיעדו אתמול את רגע התרסקותו של גולש הסקי החופשי אליאס לאיונן.

בתיעוד נראה לאיונן כשהוא ממריא למרחק רב ומבצע תרגיל מורכב, אך מאבד את שיווי המשקל באוויר וצונח בעוצמה על המדרון. גופו הוטח בשלג הקשיח, וראשו ספג חבטה ישירה שגרמה לו לאבד את הכרה באופן מיידי ולהחליק במורד המסלול עד לעצירתו המלאה בתחתיתו.

הוועד האולימפי הפיני הודיע היום כי מצבו של גולש הסקי החופשי אליאס לאיונן טוב והוא נמצא בהכרה מלאה.

לאיונן הועבר לבדיקות מקיפות בבית החולים שם הוחלט להשאירו להשגחה במהלך הלילה, אך הצוות הרפואי אישר כי הספורטאי מזיז את גפיו ולא סובל מפגיעות פנימיות חמורות.

כוחות רפואיים שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול ראשוני תחת דממה מצד הקהל, ולאחר מכן פינו אותו על אלונקה. בדרכו אל מחוץ למתחם, סימן לאיונן באגודלו לעבר הצופים, רגע שעורר מחיאות כפיים בקרב הקהל המודאג.

אליאס הוא בנו של סמפה לאיונן, שזכה בשלוש מדליות זהב אולימפיות בעבר. בעקבות הפציעה, לאיונן לא יוכל להשתתף בגמר התחרות שייערך מחר. יחד עמו הודחו מהתחרות גם שני נציגים פינים נוספים שלא הצליחו להעפיל לשלב הבא.