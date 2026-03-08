סמסונג חושפת: משקפי בינה מלאכותית עם חיבור לפלאפון

בסמסונג חשפו לראשונה פרטים על משקפי הבינה המלאכותית החדשים של החברה, שיכללו מצלמה ויתחברו ישירות לטלפון החכם לצורך עיבוד המידע. ג’יי קים, סגן נשיא חטיבת המובייל של סמסונג, הציג את התוכנית בראיון ל־CNBC במהלך תערוכת המובייל העולמית (MWC 2026) בברצלונה.

לדבריו, המשקפיים נועדו "להבין על מה אתה מסתכל" - המצלמה תקלוט את הסביבה, תעביר את המידע לטלפון לצורך זיהוי וניתוח בינה מלאכותית, והטלפון יחזיר למשתמש מידע מותאם־הקשר. "המטרה שלנו היא ליצור חוויית AI טבעית וחכמה, שבה המכשיר יודע לפרש את הסביבה שלך בזמן אמת", אמר קים. לדבריו, החברה מתכננת להציג גרסה תעשייתית עוד השנה, כאשר קואלקום אישרה כי ההשקה לצרכנים צפויה במהלך 2026.

שוק צפוף וצומח במהירות

כניסתה של סמסונג לשוק המשקפיים החכמים מביאה אותה לעימות ישיר עם Meta, שבבעלותה משקפי הריי־באן החכמים, המחזיקים כיום בכ־82% מנתח השוק העולמי, לפי מכון המחקר Counterpoint. הענף כולו זינק ב־139% במחצית השנייה של 2025, כשהמכירות של Meta ו-EssilorLuxottica (יצרנית ריי־באן) עברו 7 מיליון יחידות בשנה - פי שלושה מהמכירות המצטברות בשנתיים הקודמות.

תערוכת MWC 2026 עצמה הדגישה את הרעש סביב הקטגוריה החדשה: גוגל הציגה אב־טיפוס חדש של משקפי Android XR עם תרגום סימולטני המופעל על ידי Gemini, כשאלפי מבקרים המתינו כדי לנסותם. במקביל, אליבאבא הסינית חשפה את דגם Qwen AI Glasses, המסוגל לתרגם בזמן אמת ב־96 שפות.

שלישייה טכנולוגית ודגם ראשון לשיתוף פעולה

הצעד החדש מבוסס על ברית משולשת בין סמסונג, גוגל וקואלקום, שהחלה עוד ב־2023 והניבה את המוצר הראשון של השלוש - קסדת המציאות המורחבת Galaxy XR, שהושקה ב־2025 עם מערכת ההפעלה Android XR מבית גוגל.

משקפי ה-AI החדשים צפויים להתבסס על אותה פלטפורמה, אך בכיוון קל ויומיומי יותר. סמסונג משתפת פעולה גם עם מותגי האופנה Warby Parker ו-Gentle Monster, כדי לעצב דגמים המתאימים הן לצרכנים טכנולוגיים והן לקהל אופנתי.

כשנשאל אם המשקפיים יכללו מסך מובנה, השיב קים כי "לסמסונג יש כבר מספיק מכשירים שיכולים לשמש כמסכים כשצריך. המשקפיים עצמם מיועדים לפתוח קטגוריה חדשה לגמרי של אינטראקציה עם העולם".

"כולם מדברים על מה יהיה מכשיר ה-AI הבא," סיכם קים. "אין ספק שמשקפיים הם אחת התשובות - וכל השוק מתבונן בזה עכשיו."