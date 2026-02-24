מי שביקר לאחרונה בנמל התעופה הבינלאומי של דמשק הופתע לגלות "עובד" חדש וידידותי במיוחד המסתובב בין הטרמינלים. מדובר ברובוט חכם שהוכנס לשירות כיוזמה של הנהלת נמל התעופה, במטרה להקל על הנוסעים ולהציג פן טכנולוגי מתקדם במדינה.

הרובוט מספק שירות אדיב וחינמי של חלוקת מים ותמרים לעוברים ושבים. המציג בסרטון מסביר כי היוזמה נולדה מתוך רצון לבוא לקראת הנוסעים, במיוחד לאור העובדה שהמחירים בנמלי תעופה נוטים להיות גבוהים מאוד ("מחירי תיירות") והרובוט מאפשר לכל אחד ליהנות מכיבוד קל ללא עלות.

מעבר לגימיק הטכנולוגי, לרובוט יש תפקיד מעשי וחשוב. המציג מציין כי הרובוט והעובדים האנושיים עובדים ב"חילופי משמרות": בזמן שהעובדים מבצעים את עבודתם השוטפת, הרובוט נטען ו"ממלא את בטנו".

ברגע שנשמעת קריאת המואזין והגיע זמן שבירת הצום (האפטאר), העובדים שהיו עסוקים כל היום בשירות הנוסעים מתפנים לאכול. בדיוק ברגע זה, הרובוט נכנס לפעולה על מלא כשהוא משרת את הנוסעים ומחלק להם מים ותמרים בזמן שהצוות נח.