תכנית פרויקט הרחפנים בהיקף 150 מיליון דולר - צילום: החדשנות הביטחונית (DIU) למען הביטחון הלאומי של ארה"ב

חברת Powerus מפלורידה נמצאת בשלבים מתקדמים של הליך "מיזוג הפוך" שיוביל אותה למסחר בבורסת הנאסד"ק, אך מאחורי הקלעים מסתתרת רשת קשרים מורכבת המובילה ישירות למשפחת טראמפ. דיווח שפורסם ב-Wall Street Journal חושף כי קרנות השקעה ובנקים המקורבים למשפחה מחזיקים בנתחי בעלות משמעותיים בחברה, כאשר דונלד טראמפ ג'וניור עצמו משמש כיועץ ומחזיק מניות בחברה המספקת רכיבים קריטיים לפרויקט.

המהלך מעורר עניין רב בקרב משקיעים ומומחי שוק ההון, במיוחד לאור העובדה שמשפחת טראמפ ממשיכה להרחיב את פעילותה העסקית בתחום הטכנולוגיה הביטחונית. כידוע, הנשיא טראמפ הבהיר לאחרונה בריאיון כי "איראן רצתה להשמיד את ישראל", ושיתוף הפעולה עם ראש הממשלה נתניהו הוא קריטי - דבר המעיד על החשיבות האסטרטגית של טכנולוגיות הגנה מתקדמות. הזווית הישראלית: 1.5 מיליארד דולר על השולחן אריק טראמפ, בנו של הנשיא לשעבר, מעורב בעסקת ענק בשווי 1.5 מיליארד דולר שמטרתה למזג את חברת הרחפנים הישראלית Xtend לתוך חברת בנייה אמריקאית. המהלך מעיד על כוונה ברורה להשתלט על טכנולוגיות ישראליות מוכחות ולהפוך אותן לחלק בלתי נפרד ממערך ההגנה האמריקאי. "אל תשלחו אותן למות": טראמפ מציע מקלט לשחקניות האיראניות כיכר השבת | 16:34 הקשר הישראלי אינו מקרי - טכנולוגיות הרחפנים הישראליות הוכיחו את עצמן בשדה הקרב, במיוחד במהלך המלחמה הנוכחית.

תחרות לוחם הרחפנים - צילום: צבא ארה"ב | חשבון מרכזי רשמי

המטרה: 10,000 יחידות בחודש וריסוק סין

היעד השאפתני של הקבוצה הוא ייצור של למעלה מ-10,000 רחפנים בחודש. מדובר במענה ישיר ליוזמת "Drone Dominance" של הפנטגון, שהקצה תקציב של 1.1 מיליארד דולר במטרה להפחית את התלות בטכנולוגיה סינית ולהקים יכולת ייצור מקומית.

המודל העסקי מבוסס על שלושה עמודי תווך: רכישת טכנולוגיות ורישיונות מחברות אוקראיניות שנוסו תחת אש בשדה הקרב, העברת הייצור לאדמת ארה"ב תחת מותג אמריקאי כדי לעקוף מגבלות רכש בירוקרטיות, ורכישת חברות קטנות והפיכתן לגוף ייצור מרכזי אחד.

בכך, Powerus והשותפים לה הופכים ל"צינור" המרכזי שדרכו תזרום הטכנולוגיה המזרח-אירופית היישר אל ארסנל החימוש של ארצות הברית, תוך שהם ממצבים את עצמם כשחקנים החזקים ביותר בשוק הביטחוני החדש.

רקע: מלחמת הרחפנים המתגברת

ההשקעה הכבדה בטכנולוגיות רחפנים מגיעה על רקע האיום המתגבר. כפי שדווח, מטוס קרב יירט כלי טיס בלתי מאויש מאיראן לפני שחצה לשטח ישראל, ומתחילת המבצע יורטו יותר מ-110 כלי טיס בלתי מאוישים ששוגרו מאיראן.

המקרה של Easy Aerial, חברת רחפנים שעובדת עם צה"ל וגורשה מברוקלין נייבי יארד על ידי עיריית ניו יורק, ממחיש את המתחים הפוליטיים סביב התעשייה. החלטת העירייה לסיים את ההתקשרות עם החברה בתוך 60 יום בלבד עוררה ביקורת חריפה, כאשר חבר האספה קלמן ייגר כינה את המהלך "מטופש" ותקף אותו כ"שנאת יהודים".

יצוין כי הנשיא טראמפ אמר לאחרונה בריאיון כי "איראן הייתה משמידה את ישראל אם אני לא הייתי בסביבה", והוסיף שיתוף הפעולה עם ראש הממשלה נתניהו הוא קריטי. דבריו מדגישים את החשיבות האסטרטגית של טכנולוגיות הגנה מתקדמות בהתמודדות עם האיום האיראני.

עוד יעודכן בהמשך על התפתחויות נוספות בעסקה ועל השלכותיה על התעשייה הביטחונית.