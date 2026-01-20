הסמארטפון על גלגלים של SONY | נחשף ה-SUV החשמלי של המותג

ה-SUV ( צילום: יצרן )

עולם הרכב והטכנולוגיה ממשיך להתמזג, והשבוע קיבלנו הצצה נוספת ומוחשית במיוחד לאופן שבו זה עומד להיראות על הכביש. חברת Sony Honda Mobility (SHM), המיזם המשותף של סוני והונדה, חשפה בתערוכת CES בלאס וגאס את אב-הטיפוס השני של המותג החדש שלה, Afeela - והפעם מדובר ב-SUV חשמלי מרשים שצפוי להגיע לפס הייצור כבר בשנת 2026 יחד עם הדגם הקודם שהוכרז.

עיצוב מינימליסטי וטכנולוגיה חיצונית ה-SUV החדש של Afeela שומר על קו העיצוב הנקי והאווירודינמי של מכונית הסדאן שנחשפה בעבר. המרכב מתאפיין בקווים חלקים מאוד, ללא ידיות דלתות בולטות, כאשר התאורה הקדמית והאחורית משתרעת לכל רוחב הרכב. אחד האלמנטים הייחודיים הוא ה"Media Bar" - מסך דיגיטלי הממוקם בין הפנסים הקדמיים, המסוגל להציג מידע לעוברי אורח, מצב טעינה או אפילו מסרים מותאמים אישית. מבחינת מימדים, ה-SUV ארוך במעט מהונדה פיילוט המוכר, אך הוא נמוך ורחב יותר, מה שמעניק לו נוכחות דינמית על הכביש. הוא מצויד בחישוקי 22 אינץ' גדולים שמשלימים את המראה היוקרתי. מכת מוות לכטב"מים: מערכת ה-EAGLS נפרסה מבצעית במזרח התיכון דוד הכהן ויוסי נכטיגל | 11:36 הונדה נכנסת לשוק הקרוואנים עם פתרון חכם במיוחד אבישי לוי | 10:19 הביצועים: כוח חשמלי כפול מתחת למרכב המלוטש מסתתרת פלטפורמה חשמלית מתקדמת עם הנעה כפולה (AWD). הרכב מצויד בשני מנועים חשמליים - אחד לכל ציר - המפיקים יחד הספק משולב של 483 כ"ס (400 קילוואט). על פי הנתונים שפורסמו, ה-SUV יוכל להאיץ מעמידה ל-100 קמ"ש בפחות מ-5 שניות, ביצועים שיציבו אותו בתחרות ישירה מול דגמי הביצועים של טסלה ומותגי היוקרה האירופיים. הסוללה, בקיבולת של 91 קילוואט-שעה, תתמוך בטעינה מהירה (DC) בהספק של עד 150 קילוואט, מה שיאפשר טעינה משמעותית בזמן קצר.

תא הנוסעים: פלייסטיישן על גלגלים

הבשורה האמיתית של Afeela נמצאת בתוך הרכב. כאן בא לידי ביטוי ה-DNA של סוני. תא הנוסעים נראה פחות כמו רכב מסורתי ויותר כמו חדר גיימינג מתקדם. מסך ענק מקצה לקצה (Panoramic Screen) חולש על הדשבורד, ומאחור מותקנים מסכים נוספים עבור הנוסעים.

החברה שמה דגש עצום על חוויית המשתמש (UX) והבידור. הודות לשיתוף פעולה עם Epic Games, המערכת משתמשת במנוע הגרפי Unreal Engine 5 כדי ליצור ממשקים ויזואליים עוצרי נשימה. בנוסף, הרכב יכלול קישוריות עמוקה לעולם התוכן של סוני, כולל אפשרות להזרים משחקי פלייסטיישן ישירות למסכי הרכב בזמן חניה או טעינה.

בצד הבטיחותי, הרכב מצויד בלא פחות מ-45 חיישנים ומצלמות, כולל חיישן LiDAR מתקדם, המעניקים לו יכולות נהיגה אוטונומית ברמה גבוהה (Level 3 בתנאים מסוימים).

מתי נראה אותו על הכביש?

המיזם המשותף של סוני והונדה אינו רק תרגיל בעיצוב. התוכנית העסקית ברורה: פתיחת פנקס ההזמנות המוקדמות החלה, כאשר המסירות הראשונות ללקוחות בצפון אמריקה מתוכננות לתחילת 2026. הייצור עצמו יתבצע באחד ממפעלי הונדה בארה"ב, מה שמעיד על הרצינות של הפרויקט.

עם ה-SUV החדש, Afeela מבהירה שהיא לא מתכוונת להיות שחקנית משנית בשוק הרכב, אלא להוביל את המהפכה שבה המכונית הופכת להיות מרחב מחיה דיגיטלי ובידורי, ולא רק כלי תחבורה מנקודה א' ל-ב'.