הענק הכתום: מוזיאון גוף האדם בהולנד שלא מפסיק למשוך תיירים 

מוזיאון CORPUS, הממוקם בסמוך לעיר ליידן שבהולנד, הפך למוקד משיכה בינלאומי בזכות דמות ענק כתומה בגובה 35 מטרים היושבת על מבנה זכוכית בן 11 קומות ומביטה אל עבר הנהגים בכביש המהיר הסמוך.

המוזיאון, שנחנך לפני כמה שנים על ידי המלכה ביאטריקס, נחשב למוזיאון האינטראקטיבי הראשון בעולם המוקדש לביולוגיה של גוף האדם. הוא מציע למבקרים "מסע בתוך הגוף" המשלב חינוך ובידור באמצעות תצוגות קבועות ומשתנות. החוויה, שנמשכת כשעה, מתחילה בעלייה בדרגנוע היישר אל תוך הברך של דמות הענק, שם המבקרים פוסעים בתוך סימולציה של פצע פתוח לפני שהם ממשיכים במסלול האנטומי המקיף אל עבר המוח. המסלול כולל תחנות דרמטיות, כגון צפייה בתלת-ממד ומעקב מקרוב אחר תהליך העיכול של כריך גבינה בתוך המעיים.

מבט מבפנים מוזיאון הגוף בהולנד ( צילום: מסך )

הסיור במוזיאון תוכנן לעורר את כל החושים, ומשלב אפקטים של ריח, קול ותנועה כדי להמחיש את פעולת המנגנונים הגופניים. באזור "תיאטרון הלב" ב-5D, המבקרים יוצאים למסע סחרחר המדמה את תנועתם של תאי דם אדומים, בעוד שבחלקים אחרים הם יכולים "לנשום" יחד עם הריאות או לגלות מה קורה בתוך האוזן בזמן האזנה למוזיקה.

המסע מסתיים במרכז הבקרה של הגוף המוח שם מבוגרים יכולים להתרשם מפעילות הנוירונים הפועמים, בעוד שילדים מוזמנים לקפוץ על לשון ענקית המלווה בצלילי גיהוק ממערכת השמע.

בקומה העליונה של המבנה פועל אגף אינטראקטיבי המאפשר למבקרים לבחון את השמיעה שלהם, להזניק את הדופק ולבדוק את הידע שלהם בנושאי בריאות, לצד קפיטריה המאפשרת לצפות מקרוב בפסל הענק החודר דרך קירות הזכוכית.

המבקרים במקום מתארים את החוויה כ"חובה לכל מי שגוף האדם מעניין אותו", ומציינים את השילוב המרהיב בין למידה על המכונה האנושית המשוכללת לבין חוויה חושית יוצאת דופן שאינה קיימת בשום מקום אחר בעולם.