כיכר השבת
מפליא לעשות

הענק הכתום: מוזיאון גוף האדם בהולנד שלא מפסיק למשוך תיירים 

מוזיאון גוף האדם בהולנד הוא בעצם ענק בגובה 35 מטרים שבולע את המבקרים אל תוך המכונה האנושית המופלאה | משיטוט בתוך פצע פתוח ועד קפיצה על לשון רועשת, החוויה החושית שגורמת להרגיש קטנים בתוך גוף גדול (חדשות בעולם)

מוזיאון CORPUS, הממוקם בסמוך לעיר ליידן שבהולנד, הפך למוקד משיכה בינלאומי בזכות דמות ענק כתומה בגובה 35 מטרים היושבת על מבנה זכוכית בן 11 קומות ומביטה אל עבר הנהגים בכביש המהיר הסמוך.

המוזיאון, שנחנך לפני כמה שנים על ידי המלכה ביאטריקס, נחשב למוזיאון האינטראקטיבי הראשון בעולם המוקדש לביולוגיה של גוף האדם. הוא מציע למבקרים "מסע בתוך הגוף" המשלב חינוך ובידור באמצעות תצוגות קבועות ומשתנות.

החוויה, שנמשכת כשעה, מתחילה בעלייה בדרגנוע היישר אל תוך הברך של דמות הענק, שם המבקרים פוסעים בתוך סימולציה של פצע פתוח לפני שהם ממשיכים במסלול האנטומי המקיף אל עבר המוח. המסלול כולל תחנות דרמטיות, כגון צפייה בתלת-ממד ומעקב מקרוב אחר תהליך העיכול של כריך גבינה בתוך המעיים.

מבט מבפנים מוזיאון הגוף בהולנד (צילום: מסך)

הסיור במוזיאון תוכנן לעורר את כל החושים, ומשלב אפקטים של ריח, קול ותנועה כדי להמחיש את פעולת המנגנונים הגופניים. באזור "תיאטרון הלב" ב-5D, המבקרים יוצאים למסע סחרחר המדמה את תנועתם של תאי דם אדומים, בעוד שבחלקים אחרים הם יכולים "לנשום" יחד עם הריאות או לגלות מה קורה בתוך האוזן בזמן האזנה למוזיקה.

המסע מסתיים במרכז הבקרה של הגוף המוח שם מבוגרים יכולים להתרשם מפעילות הנוירונים הפועמים, בעוד שילדים מוזמנים לקפוץ על לשון ענקית המלווה בצלילי גיהוק ממערכת השמע.

בקומה העליונה של המבנה פועל אגף אינטראקטיבי המאפשר למבקרים לבחון את השמיעה שלהם, להזניק את הדופק ולבדוק את הידע שלהם בנושאי בריאות, לצד קפיטריה המאפשרת לצפות מקרוב בפסל הענק החודר דרך קירות הזכוכית.

המבקרים במקום מתארים את החוויה כ"חובה לכל מי שגוף האדם מעניין אותו", ומציינים את השילוב המרהיב בין למידה על המכונה האנושית המשוכללת לבין חוויה חושית יוצאת דופן שאינה קיימת בשום מקום אחר בעולם.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר