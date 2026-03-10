העתיד כבר כאן: וולוו מציגה 'חגורת בטיחות חכמה'

יצרנית הרכב השוודית וולוו, הנחשבת לאחת החלוצות הגדולות בתחום הבטיחות וזו שהרכבים שלה מככבים ברציפות ברשימות הרכבים הבטוחים בעולם, חושפת כעת דור חדש של חגורות בטיחות חכמות - Multi-Adaptive Safety Belt. מדובר בטכנולוגיה חדשנית המאפשרת התאמה אישית של פעולת החגורה לכל נוסע ולכל מצב תאונה, והיא צפויה להופיע לראשונה בדגם החשמלי החדש Volvo EX60.

חגורות בטיחות הן אחת ההמצאות החשובות ביותר בהיסטוריה של הרכב. למעשה, בשנת 1959 הייתה זו וולוו שהציגה את חגורת שלוש הנקודות המודרנית, המצאה שלפי הערכות הצילה מיליוני חיים ברחבי העולם. כעת החברה מבקשת לקחת את הרעיון צעד נוסף קדימה ולהפוך את החגורה ל"חכמה" ומותאמת אישית.

חגורה שמכירה את הגוף שלך

החידוש המרכזי בטכנולוגיה החדשה הוא היכולת של החגורה להתאים את עצמה לפרמטרים שונים של הנוסע. באמצעות מידע המגיע מחיישנים פנימיים וחיצוניים ברכב, המערכת יודעת לזהות נתונים כמו גובה, משקל, מבנה גוף ומיקום הישיבה של האדם. בהתאם לכך היא משנה את עוצמת המתיחה והתגובה של החגורה בזמן תאונה.

מטא נכנעת ללחץ הרגולטורים: תפתח את ווטסאפ לבוטים אבישי לוי | 07:38

כך למשל, נוסע בעל מבנה גוף גדול המעורב בתאונה קשה יקבל הגדרת מתיחה חזקה יותר של החגורה, כדי לצמצם את הסיכון לפגיעות ראש. לעומת זאת, נוסע קטן יותר המעורב בתאונה קלה יקבל מתיחה עדינה יותר, במטרה להפחית סיכון לשברים בצלעות.

אינסוף התאמות למצבי תאונה

בעוד שבמערכות חגורה מסורתיות קיימות מספר מצומצם של הגדרות עומס, המערכת החדשה של וולוו מסוגלת לפעול עם מגוון רחב בהרבה של מצבים. היא מנתחת נתונים כמו מהירות הרכב, כיוון הפגיעה ותנוחת הנוסע, ומחליטה בתוך שבריר שנייה מהי ההגדרה הבטוחה ביותר.

המשמעות היא מעבר מגישה אחידה של "מידה אחת לכולם" לגישה מותאמת אישית. הדבר חשוב במיוחד משום שמבחני בטיחות רבים בעבר התבססו בעיקר על דגם גוף גברי ממוצע, מה שהוביל לעיתים להגנה פחות מיטבית עבור נשים וילדים.