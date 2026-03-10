העתיד כבר כאן: וולוו מציגה 'חגורת בטיחות חכמה'

יצרנית הרכב השוודית וולוו, הנחשבת לאחת החלוצות הגדולות בתחום הבטיחות וזו שהרכבים שלה מככבים ברציפות ברשימות הרכבים הבטוחים בעולם, חושפת כעת דור חדש של חגורות בטיחות חכמות - Multi-Adaptive Safety Belt. מדובר בטכנולוגיה חדשנית המאפשרת התאמה אישית של פעולת החגורה לכל נוסע ולכל מצב תאונה, והיא צפויה להופיע לראשונה בדגם החשמלי החדש Volvo EX60.
חגורות בטיחות הן אחת ההמצאות החשובות ביותר בהיסטוריה של הרכב. למעשה, בשנת 1959 הייתה זו וולוו שהציגה את חגורת שלוש הנקודות המודרנית, המצאה שלפי הערכות הצילה מיליוני חיים ברחבי העולם. כעת החברה מבקשת לקחת את הרעיון צעד נוסף קדימה ולהפוך את החגורה ל"חכמה" ומותאמת אישית.
חגורה שמכירה את הגוף שלך
החידוש המרכזי בטכנולוגיה החדשה הוא היכולת של החגורה להתאים את עצמה לפרמטרים שונים של הנוסע. באמצעות מידע המגיע מחיישנים פנימיים וחיצוניים ברכב, המערכת יודעת לזהות נתונים כמו גובה, משקל, מבנה גוף ומיקום הישיבה של האדם. בהתאם לכך היא משנה את עוצמת המתיחה והתגובה של החגורה בזמן תאונה.
כך למשל, נוסע בעל מבנה גוף גדול המעורב בתאונה קשה יקבל הגדרת מתיחה חזקה יותר של החגורה, כדי לצמצם את הסיכון לפגיעות ראש. לעומת זאת, נוסע קטן יותר המעורב בתאונה קלה יקבל מתיחה עדינה יותר, במטרה להפחית סיכון לשברים בצלעות.
אינסוף התאמות למצבי תאונה
בעוד שבמערכות חגורה מסורתיות קיימות מספר מצומצם של הגדרות עומס, המערכת החדשה של וולוו מסוגלת לפעול עם מגוון רחב בהרבה של מצבים. היא מנתחת נתונים כמו מהירות הרכב, כיוון הפגיעה ותנוחת הנוסע, ומחליטה בתוך שבריר שנייה מהי ההגדרה הבטוחה ביותר.
המשמעות היא מעבר מגישה אחידה של "מידה אחת לכולם" לגישה מותאמת אישית. הדבר חשוב במיוחד משום שמבחני בטיחות רבים בעבר התבססו בעיקר על דגם גוף גברי ממוצע, מה שהוביל לעיתים להגנה פחות מיטבית עבור נשים וילדים.
מערכת שמשתפרת עם הזמן
אחד המאפיינים המעניינים של החגורה החדשה הוא היכולת שלה להשתפר גם לאחר שהרכב כבר על הכביש. המערכת תומכת בעדכוני תוכנה דרך האוויר (OTA), כך שהאלגוריתמים יכולים ללמוד מנתוני תאונות חדשים ולשפר את פעולת החגורה בעתיד.
החגורה פועלת כחלק ממערך בטיחות רחב יותר הכולל כריות אוויר, מערכות זיהוי נוסעים וחיישני בטיחות מתקדמים, וביחד הן יוצרות מערכת הגנה מתואמת שמטרתה להפחית את היקף הפציעות בתאונות דרכים.
צעד נוסף באבולוציה של הבטיחות
מבחינת וולוו, מדובר לא רק בשיפור טכנולוגי אלא בהמשך ישיר למסורת ארוכה של חדשנות בתחום הבטיחות. אם 'חגורת שלוש הנקודות' שינתה את עולם הרכב במאה ה-20, החברה מקווה שהדור החדש של חגורות הבטיחות החכמות יהפוך לסטנדרט בתעשייה גם במאה ה-21.
אם אכן תצליח הטכנולוגיה להוכיח את עצמה בשטח, ייתכן שבעתיד הלא רחוק חגורות הבטיחות לא יהיו רק אביזר פסיבי, אלא מערכת חכמה שמגיבה בזמן אמת לגוף האדם ולמצב הכביש - ואולי תציל עוד מיליוני חיים נוספים.
