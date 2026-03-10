'חקלאות חללית': חוקרים מטקסס הצליחו לגדל חומוס באדמת ירח

בזמן שנאס״א נערכת להחזיר אסטרונאוטים לפני השטח של הירח במסגרת תוכנית "ארטמיס", קבוצת חוקרים מאוניברסיטת טקסס באוסטין ומאוניברסיטת טקסס A&M פרסמה השבוע מחקר חדש שהשיג מטרה שנשמעה עד כה כמעט דמיונית: גידול חומוס - מזון בסיסי ועשיר בחלבון - באדמה המדמה את הרכב הקרקע של הירח.

המחקר, שהתפרסם בכתב העת המדעי Scientific Reports, עשה שימוש ב־רגולית מדומה שסופק על ידי Exolith Labs - תערובת שחמדמה בהרכב הכימי והגרגרי שלה את דגימות האדמה האמיתיות שהובאו מהירח במהלך משימות אפולו. בשונה מאדמה ארצית, הרגולית חסרת חיידקים, חומרים אורגניים ומרכיבים חיוניים אחרים לקיום חיים צמחיים, ואף מכילה מתכות כבדות רעילות.

כדי להתגבר על המחסור והרעילות, החוקרים ערבבו לתוך הקרקע דשן אורגני המופק מתהליך קומפוסטציה על ידי תולעי אדמה (vermicompost), וזימנו אל תוך המערכת פטריות מיקוריזה - אורגניזמים סימביוטיים המתחברים לשורשי הצמח, משפרים את ספיחת חומרי המזון ומפחיתים את קליטת המתכות הרעילות.

הניסוי הראה כי תערובת המכילה עד 75% אדמת ירח מדומה הניבה שתילי חומוס בריאים. מעל רמה זו, נרשמה מצוקה בצמחים ואף תמותה מוקדמת. עם זאת, הצמחים שטופלו בפטריות שרדו זמן רב יותר, ופטריות אלו הצליחו אף להתבסס בסביבה הדמייתית, כך שלפי החוקרים ייתכן שיהיה צורך להחדירן פעם אחת בלבד בעתיד במערכת גידול חללית.

קפיצה גדולה לחקלאות הירחית

״המטרה שלנו היא להבין האם וכיצד ניתן להפוך את רגולית הירח לקרקע חקלאית פונקציונלית,״ מסבירה ד״ר שרה סנטוס, החוקרת הראשית במכון לגיאופיזיקה של אוניברסיטת טקסס. ״אילו מנגנונים טבעיים או מושרים יכולים להביא לשינוי הזה?״

ג׳סיקה אתקין, מהחוג למדעי הקרקע והיבול באוניברסיטת טקסס A&M, ציינה כי החומוס הוא ״האאוטסיידר של עולם הצומח - קשוח, עמיד, ויכול לשרוד בתנאים קיצוניים ומגוונים״. לדבריה, תכונות אלו עשויות להפוך אותו לגידול אידיאלי עבור יישובים אנושיים עתידיים מחוץ לכדור הארץ.

שאלות שנותרו פתוחות

על אף ההישג המרשים, נותרו סימני שאלה משמעותיים. החוקרים טרם בדקו אם זרעי החומוס ששרדו ראויים למאכל אדם, ובפרט אם צברו רמות מזיקות של מתכות כבדות. בנוסף פיתחה הקבוצה מנגנון השקיה מבוסס פתיל מכותנה שמוביל מים ישירות לאזור השורשים - פתרון חכם לבעיה של החזקת מים באדמה חסרת חדירות.

הפרויקט הנוכחי מהווה המשך ישיר למחקר פורץ דרך שנערך באוניברסיטת פלורידה בשנת 2022, שבו הצליחו לראשונה לגדל את צמח Arabidopsis thaliana – עשב קטן המשמש כמודל ניסוי בצמחייה - באדמת ירח אמיתית שנאספה במשימות אפולו. המעבר מחיידקי עשב פשוט לגידול קטנית תזונתית עשירה כמו חומוס מצביע על התקדמות מעשית לקראת מערכת מזון בת קיימא במושבות חלל עתידיות.