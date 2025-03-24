חשבתם שמושבים והגה מחוממים הם המילה האחרונה בתחום הנוחות? ספינת הדגל של יצרנית היוקרה הגרמנית לוקחת את חוויית הנסיעה צעד אחד קדימה | הטכנולוגיה החדשה לא נועדה רק לפינוק הנוסעים בימי החורף הקרים, אלא מהווה פתרון הנדסי חכם לשיפור הטווח ברכבים חשמליים (רכב)
הבחורים יוצאים לחופשת בין הזמנים והם מטיילים ברחבי הארץ, בין עם רכבים שכורים ובין עם רכב של ההורים. תפקיד ההורים להבהיר לילדים היטב על כללי הבטיחות כדי שיחזרו בריאים ושלמים. מדריך מיוחד (משפחה, שיווקי)
במוקד 100 של המשטרה התקבלה פנייה מאם לילד בן 8 שדיווחה כי היא נמצאת בכביש 6 בדרכם לטיול, וחגורת הבטיחות חונקת עד בנה עד כדי חשש לחייו. שוטר מאגף התנועה הוזעק אל הרכב, ומשלא הצליח לשחרר את האבזם קרע את החגורה וכך הציל את חייו של הילד. המשפחה המשיכה בטיול המתכונן
נס 'בין הזמנים': בחורי ישיבה שהיו בדרכם מפקיעין לתפילה בציון הרשב"י במושב מירון התהפכו עם רכבם בסמוך לקיבוץ סאסא. כונני איחוד הצלה ומד"א שחשו למקום מחשש לתאונה קשה סיפרו כי נוסעי הרכב שהיו הרכב חגורים - ניצלו בנס ללא פגע. בפנים: כך נראה הרכב שהתהפך (בארץ)