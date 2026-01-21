חגורות בטיחות מחוממות: הפתרון המפתיע של מרצדס להגדלת טווח 

מרצדס-בנץ, היצרנית שתמיד שאפה להגדיר מחדש את המושג "יוקרה", עושה זאת שוב. הפעם, המוקד הוא לא מסכי ענק או מערכות מתלים מתקדמות, אלא דווקא אחד מפריטי הבטיחות הבסיסיים ביותר ברכב: חגורת הבטיחות. החברה חשפה כי הדורות הבאים של ה-S-Class, ודגמי עילית נוספים, יצוידו בחגורות בטיחות מחוממות - אלמנט שעד לא מזמן נחשב לקונספט עתידני בלבד.

חום עוטף מכל כיוון

הטכנולוגיה, שפותחה בשיתוף פעולה עם ספקית הטכנולוגיה ZF, מבוססת על שזירת חוטי חימום דקיקים בתוך מארג החגורה. בניגוד לחימום המושבים שמתמקד במשענת הגב ובמושב, החגורה המחוממת מעניקה תחושת חום ישירה ומיידית לבית החזה ולכתפיים של הנוסע.

לדברי מהנדסי מרצדס, החגורות יחממו את גוף הנוסעים לטמפרטורה שבין 36 ל-40 מעלות צלזיוס בתוך זמן קצר מאוד מרגע ההפעלה. למרות שילוב חוטי החשמל, במרצדס מדגישים כי עובי החגורה והאלסטיות שלה נותרו כמעט ללא שינוי, כך שהנוסעים לא ירגישו בהבדל פיזי לעומת חגורה רגילה, והתפעול נותר זהה לחלוטין.

המטרה הסמויה: חיסכון באנרגיה

מעבר לפינוק הברור מאליו, למרצדס יש אינטרס נוסף בהחדרת הטכנולוגיה הזו: יעילות אנרגטית. בעידן הרכב החשמלי (EQS ודומיהן), חימום חלל תא הנוסעים באמצעות המזגן נחשב ל"זולל אנרגיה" משמעותי שפוגע בטווח הנסיעה.

על פי מחקרים שערכה החברה, חימום נקודתי של גוף הנוסעים באמצעות המושבים, ההגה וכעת גם החגורות, מאפשר להוריד את טמפרטורת המזגן הכללית בכמה מעלות מבלי לפגוע בתחושת הנוחות של הנוסעים. התוצאה היא חיסכון משמעותי בצריכת החשמל, שעשוי להאריך את טווח הנסיעה של הרכב בשיעור של עד 15% בתנאי קור קיצוניים.

בטיחות ללא פשרות

אחת השאלות המרכזיות שעלו עם חשיפת הפטנט היא האם גוף החימום עלול לפגוע ביכולת החגורה לעצור את הנוסע בזמן תאונה. במרצדס ממהרים להרגיע: "חגורת החימום עומדת בכל תקני הבטיחות המחמירים ביותר. חוטי החימום שזורים בצורה כזו שאינה מחלישה את המבנה המולקולרי של סיבי החגורה". יתרה מכך, החברה טוענת כי בחורף, כשהנוסעים לובשים מעילים עבים שמרחיקים את החגורה מהגוף, החימום יעודד אותם להוריד את המעיל (כדי להרגיש את החום), ובכך החגורה תהיה צמודה יותר לגוף ותתפקד טוב יותר במקרה של התנגשות.

החגורות המחוממות צפויות להצטרף לחבילת ה-"Warmth Comfort" של מרצדס, הכוללת כיום גם משענות יד מחוממות בדלתות ובקונסולה המרכזית. עבור לקוחות המותג, מדובר בעוד צעד בדרך להפיכת המכונית לסלון יוקרתי ומפנק שבו מזג האוויר שבחוץ הופך ללא רלוונטי.