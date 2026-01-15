המרצדס הנדירה ( צילום: Artcurial )

בעולם אספנות הרכב, ישנם שני סוגים של יהלומים: אלו ששופצו בקפדנות עד לרמת הבורג והובריקו מחדש, ואלו הנדירים הרבה יותר - מכוניות ה-"Preservation Class" (מחלקה לשימור). אלו מכוניות שלא נגעו בהן, שרדו את מבחן הזמן בצורתן המקורית, ונושאות בגאווה את צלקות הגיל (ה"פטינה"). המכונית שתעלה החודש למכירה בבית המכירות היוקרתי Artcurial בפריז היא בדיוק כזו - מרצדס 300SL Gullwing ("כנפי שחף") שמקפיצה את הדופק לאספנים ברחבי העולם.

הבעלים הראשון: אולימפיאדה וקוקה-קולה הסיפור של המכונית הזו מתחיל עם הבעלים הראשון שלה, קלוד פוסייר (Claude Foussier). פוסייר לא היה סתם לקוח אמיד; הוא היה האיש האחראי על ייבוא קוקה-קולה לאירופה, מה שמסביר את הכיסים העמוקים. אך מעבר לכך, הוא היה ספורטאי רציני - קלע אולימפי שהתחרה בירי בצלחות חרס ואף זכה במספר אליפויות אירופה. כחובב מהירות מושבע, פוסייר לא הסתפק בגרסה הרגילה של המרצדס האייקונית כשהזמין אותה בסוכנות בפריז. הוא דרש מפרט שמותאם לביצועים, הרבה לפני שסדנת AMG באה לעולם.

מרצדס 300SL במצב שמור ( צילום: Artcurial )

שמורה כפי שהיתה ( צילום: Artcurial )

ה"בלאק סיריס" של שנות ה-50

ה-300SL הזו מיוחדת לא רק בגלל מצבה הקוסמטי, אלא בעיקר בגלל מה שמסתתר מתחת למכסה המנוע הארוך. היא מצוידת במנוע במפרט NSL נדיר (Nockenwelle mit sonderteilen für SportLiches), הכולל גל זיזים מיוחד ויחס דחיסה גבוה יותר. בעוד שמרצדס סטנדרטית מאותה תקופה הפיקה כ-215 כוחות סוס, המכונית הזו הגיעה עם 240 כוחות סוס כשיצאה מהמפעל - לא הרבה במונחים מודרנים, אבל ממקם אותה בהחלט בשורת המכוניות הנדירות לאותה התקופה.

בנוסף למנוע המחוזק, פוסייר הזמין אותה עם חישוקי Rudge בעלי נעילה מרכזית (Centerlock), קפיצים ובולמים ספורטיביים יותר. במונחים של ימינו, ניתן להתייחס אליה כגרסת הקיצון - ה"Black Series" של המרצדס הקלאסית.

פנים הרכב ( צילום: Artcurial )

אבק של היסטוריה

המכונית עברה מספר ידיים מאז שנות ה-60, כולל איש עסקים פריזאי בשם ג'ון פיגר שהחזיק בה למעלה מ-50 שנה. בשנת 2014 היא נמכרה שוב, הניעה מיד לאחר החלפת מצבר ודלק, ומאז נשמרה בקנאות. הבעלים הנוכחי, בצירוף מקרים מדהים, מתגורר בדיוק באותה כתובת בפריז בה התגורר הבעלים המקורי, קלוד פוסייר.

הייחוד הגדול של הרכב הוא שאף אחד מבעליו לא ניסה "לשפר" אותו או לצבוע אותו מחדש. היא שמורה בצורה מופתית, אך כזו שמשדרת את כל עשרות השנים שעברו עליה. הבעלים הנוכחי זיהה את האלגנטיות שבמכונית ישנה ומקורית, ואפילו לא שטף ממנה את האבק שהצטבר.

מי שיזכה במכונית הזו במכירה הפומבית צפוי לשלם סכום שיכול לקנות מפעל שלם של קוקה-קולה, אך בתמורה יקבל כרטיס כניסה מובטח לתחרויות האלגנטיות היוקרתיות ביותר בעולם, כמו "פבל ביץ'", שם מכוניות מקוריות מסוג זה הן המבוקשות והמוערכות ביותר כיום.

מיליונים ללא רשת ביטחון

ומה באמת אומרות הערכות המחיר? בית המכירות Artcurial מעריך כי "היפהפייה הנרדמת" הזו תימכר בסכום שנע בין 2 ל-5 מיליון אירו (כ-2.1 עד 5.2 מיליון דולר), אך המכירה טומנת בחובה אלמנט של מתח: באופן חריג לרכבים ברמה הזו, המרצדס מוצעת "ללא מחיר מינימום" (No Reserve). המשמעות היא שהיא תימכר למציע הגבוה ביותר, יהיה הסכום אשר יהיה, ללא רשת ביטחון למוכר. האירוע יתקיים ב-27 בינואר 2026 במלון "פנינסולה" בפריז, והערכת המחיר הרחבה נובעת מהקושי לתמחר רכבי "שימור" מקוריים; עבור האספן הנכון, האותנטיות והאבק המקורי שווים לעיתים הרבה יותר מכל שיפוץ נוצץ, מה שעשוי להוביל לקרב מחירים סוער שיחצה את רף הציפיות.