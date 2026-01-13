יוטיובר אמריקאי העוסק בכימיה הודיע כי הצליח לייצר העתק מדויק של משקה הקוקה קולה, שנוסחתו נשמרת בסוד מוחלט מזה 140 שנה. לאחר תהליך פיתוח שנמשך שנה שלמה, הציג הכימאי את התוצאה הסופית שזכתה לשבחים מצד נסיינים.

לצורך פיצוח הנוסחה, השתמש היוטיובר במכשיר ספקטרומטר מסות המאפשר לזהות מולקולות בודדות. לדבריו, עיקר העבודה התמקדה באיתור הטעמים הטבעיים שמרכיביהם והמינונים המדויקים שלהם אינם מפורטים על גבי אריזות המוצר. נסיינים שטעמו את המשקה שייצר ציינו כי קשה להבחין בינו לבין המוצר המקורי. "לא ציפיתי שהטעם יהיה כל כך דומה לקוקה קולה", אמר אחד הטועמים, בעוד אחר הוסיף: "אולי לא אצליח להבחין בין הגרסאות הללו בטעימה זו לצד זו עם הטעם המקורי".

מהדיווח עולה כי חברת קוקה קולה נמנעה לאורך השנים מרישום פטנט על המתכון, וזאת במטרה למנוע את חשיפת הרכיבים המדויקים שלו לציבור. כעת, עם חשיפת הנוסחה המשוחזרת, נטען כי ניתן להכין את המשקה בתנאים ביתיים ואף לפעול לשיווקו באופן מסחרי.