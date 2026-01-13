כיכר השבת
אחרי שנות בצורת

לראשונה מזה 3 שנים: סכר בית זית עלה על גדותיו | כך זה נראה

היום, לאחר גשמים עזים, האגם המלאכותי התמלא ומפל מים לבן-צהבהב נשפך בעוצמה מעל הסכר הבטוני, והנוף המקיף - גבעות מיוערות, צמחייה עשירה ויישובי הרי יהודה ברקע - יצר תמונה מרהיבה | תיעוד (בארץ)

לראשונה מזה 3 שנים: סכר בית זית עלה על גדותיו (צילום: שר)

אחרי שנות בצורת, סכר בית זית עלה הבוקר (שלישי) על גדותיו לראשונה מזה שלוש שנים, ויצר מחזה מרהיב של מפל מים זורם.

הסכר שכשל - והפך לאטרקציה

סכר בית זית נבנה בשנות החמישים במטרה להחדיר מי גשמים למאגר מי התהום המערבי. הפרויקט נחשב לכישלון תכנוני מפורסם - בדיקות גילו שהמים מחלחלים דווקא מזרחה לבקעת הירדן, בגלל טעות בחקר ההידרולוגי. קו פרשת המים ההידרולוגי לא תאם את הקו הטופוגרפי, והמים לא הגיעו למאגר המיועד.

למרות הכישלון, הוחלט לשמר את הסכר כאטרקציה תיירותית - והוא הפך לאגם העונתי היחיד במרחב הרי ירושלים כולו.

המחזה המרהיב

היום, לאחר גשמים עזים, האגם המלאכותי התמלא עד אפס מקום. מפל מים לבן-צהבהב נשפך בעוצמה מעל הסכר הבטוני, והנוף המקיף - גבעות מיוערות, צמחייה עשירה ויישובי הרי יהודה ברקע - יוצר תמונה מרהיבה.

סביב האגם מצויות תצפיות וספסלים המשקיפים לנוף שנראה כלקוח מהרי שווייץ (וידוע מאמרם ז"ל על הרי יהודה שגלו להרי שוויץ).

לראשונה מזה 3 שנים: סכר בית זית עלה על גדותיו (צילום: שר)
אזהרת בטיחות חמורה

למרות היופי, יש להזהיר: האגם בוצני ומסוכן. כבר אירעו מספר אסונות טביעה של מטיילים לא זהירים. חובה להישאר במרחק בטוח מן המים ולא להתקרב לשפה הבוצנית.

  • ישראל שפירא - היסטוריון ומרצה בכיר, חוקר ארץ ישראל ומדריך טיולים | מחבר הספרים 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים', 'עזה מאז ולתמיד', 'המקומות הקדושים בלבנון', ו'סודות המכבים' | לתגובות, הערות, לשליחת חומרים ורעיונות ולהזמנת הרצאות, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com

