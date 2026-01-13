לראשונה מזה 3 שנים: סכר בית זית עלה על גדותיו | כך זה נראה

אחרי שנות בצורת, סכר בית זית עלה הבוקר (שלישי) על גדותיו לראשונה מזה שלוש שנים, ויצר מחזה מרהיב של מפל מים זורם.
הסכר שכשל - והפך לאטרקציה
סכר בית זית נבנה בשנות החמישים במטרה להחדיר מי גשמים למאגר מי התהום המערבי. הפרויקט נחשב לכישלון תכנוני מפורסם - בדיקות גילו שהמים מחלחלים דווקא מזרחה לבקעת הירדן, בגלל טעות בחקר ההידרולוגי. קו פרשת המים ההידרולוגי לא תאם את הקו הטופוגרפי, והמים לא הגיעו למאגר המיועד.
למרות הכישלון, הוחלט לשמר את הסכר כאטרקציה תיירותית - והוא הפך לאגם העונתי היחיד במרחב הרי ירושלים כולו.
המחזה המרהיב
היום, לאחר גשמים עזים, האגם המלאכותי התמלא עד אפס מקום. מפל מים לבן-צהבהב נשפך בעוצמה מעל הסכר הבטוני, והנוף המקיף - גבעות מיוערות, צמחייה עשירה ויישובי הרי יהודה ברקע - יוצר תמונה מרהיבה.
סביב האגם מצויות תצפיות וספסלים המשקיפים לנוף שנראה כלקוח מהרי שווייץ (וידוע מאמרם ז"ל על הרי יהודה שגלו להרי שוויץ).
אזהרת בטיחות חמורה
למרות היופי, יש להזהיר: האגם בוצני ומסוכן. כבר אירעו מספר אסונות טביעה של מטיילים לא זהירים. חובה להישאר במרחק בטוח מן המים ולא להתקרב לשפה הבוצנית.
