מ-פרס ל-איראן: מתי שונה השם "פרס" ל"איראן"?!

ב־21 במרץ 1935 נכנס לתוקף שינוי משמעותי בהיסטוריה המודרנית של פרס: השם הרשמי של המדינה הפך לאיראן. המהלך נעשה ביוזמת השאה רזא שאה פהלווי, והוביל לכך שכל העולם נדרש להשתמש בשם החדש גם במסמכים רשמיים ובהתכתבויות דיפלומטיות.

פרס או איראן?

בתנ"ך ובכתבים היסטוריים מופיעה המדינה בשם "פרס" או "פרס ומדי". השם הגיע ממחוז פרס (Pars), שממנו צמחה האימפריה הפרסית העתיקה.

בפי התושבים היה השם ההיסטורי והלאומי "איראן", שפירושו "ארץ הארים". השאה רזא שאה רצה שהשם הרשמי יתיישר עם השם שבו השתמשו התושבים לאורך ההיסטוריה.

שר החוץ הפרסי מירזה חוסיין חאן עלא פרסם ב־25 בדצמבר 1934 חוזר דיפלומטי לנציגויות זרות, ובו ציין כי החל מ־21 במרץ 1935 יש להשתמש בשם Iran.

הציר הבריטי בטהראן דיווח לשר החוץ הבריטי ג'ון סיימון על ההחלטה.

סיימון המליץ להיענות לבקשה, והשווה את המהלך למקרים דומים באירופה: ממשלת גרמניה מבקשת להשתמש ב־Deutschland, וממשלת יוון בשם Hellas.

גם בארץ ישראל המנדטורית נדרשה הממשלה להשתמש בשם החדש. מסמכים מארכיון המדינה (תיק מס’ 330/7) מתעדים את החוזר הפרסי, התכתובות הבריטיות, ואת כניסת ההחלטה לתוקף.

שינוי השם היה חלק ממדיניות המודרניזציה של רזא שאה, ששמה דגש על זהות לאומית והדגשת מורשת המדינה. מעבר לכך, הוא חיזק את מעמדה הבינלאומי והסיר את התלות בתדמית השם "פרס", שהיה מוכר בעיקר במערב.

בשנת 1959 הותר שימוש במקביל בשם "Persia", אך בזירה הבינלאומית התקבע השם איראן.

לקריאה נוספת: מסמכים מארכיון המדינה, תיק מס’ 330/7