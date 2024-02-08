קרוב לשנתיים חלפו מאז פורסם לראשונה בכיכר השבת' על הספסל המשקיף למאגר בית זית, שמתחרה בכבוד בתואר "הספסל עם הנוף היפה ביותר בישראל" | עכשיו מתברר: הספסל עבר למיקום חדש, והנוף משם - עוד יותר מרהיב | תיעוד עוצר נשימה (בארץ)
לאחר מספר שעות של חיפושים נמצאה גופתו של תלמיד הישיבה שטבע במאגר המים בבית זית - הבחור שלום מורי ז"ל מירושלים, בנו של הרב ינון מורי משגיח בישיבת 'אור החיים'. כוחות גדולים של משטרה, יחידת הצוללנים של זק"א וכבאים ערכו סריקות נרחבות ובשעה האחרונה אותרה גופתו. תיעוד (חדשות,חרדים)
בשעות הצהריים דווח על תלמיד ישיבה שנעלם באזור מאגר המים בבית זית. שעה קלה לאחר מכן, בסיוע צוללנים ומתנדבי 'איחוד הצלה', הוא אותר והוצא מהמים כשהוא ללא רוח חיים. "עוברי אורח סיפרו כי מדובר בתלמיד ישיבה שטבע בבוץ לאחר ששחה באגם" סיפר חובש שהוזעק למקום האירוע (דיין האמת, חרדים)
גבר כבן 50, תושב בית זית, נעצר בצהריים (שני) בחשד שגרם ברשלנות לשריפה הגדולה אתמול ביער ירושלים. על-פי החשד השריפה פרצה לאחר שהבעיר אשפה בחצר ביתו ולא טרח לכבותה. בחקירה שהחלה בשיתוף כיבוי אש במעבדת דלקות במטה הארצי, נמצאו סימנים וממצאים כי השריפה פרצה סמוך לביתו ובעקבות הרוח החזקה השתוללה האש ודילגה ממקום למקום