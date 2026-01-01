הספסל עם הנוף היפה ביותר, בימים אלו | חורף תשפ"ו ( צילום: ישעיהו )

בחורף תשפ"ד פרסמנו לראשונה בבמה זו כתבה נרחבת על אחד הספסלים המרהיבים בארץ ישראל, המשקיף על מאגר בית זית הסמוך לירושלים. הכתבה זכתה לתגובות רבות, ורבים מהגולשים שאלו שוב ושוב: "איפה הספסל הזה? מה רושמים בוויז?".

והנה, בחורף תשפ"ו, מתברר שהספסל קיבל מיקום חדש - גבוה יותר, עם תצפית פנורמית רחבה עוד יותר על כל האזור. >> למגזין המלא - לחצו כאן

מהספסל, במיקומו החדש ברחוב התאנה, נשקף נוף עוצר נשימה: מאגר בית זית הנוצץ משקף את העננים כמראה ענקית, הישוב בית זית שוכן על גבעה מיוערת, ובאופק - מגדלי ירושלים נראים כשומרים על כל העמק.

בתמונות שצולמו בימים אלה בידי ידי האומן של ידידי ר' ישעיהו הי"ו רואים את הירוק העז של חודשי החורף משתלב עם גוני השמיים האפרפרים, ואת הסכר הבנוי משנות השישים עומד איתן בקצה המאגר.

הספסל הבודד, העשוי קרשי עץ מזמין את היושב בו להתבונן ולהרהר על יופיה של הבריאה (וכפי ששמעתי מעד נאמן על מרן הגר"מ שפירא זצוק"ל שישב שעות ארוכות מול נוף אה"ק שקוע במחשבותיו).

כפי שכתבנו בכתבה לפני שנתיים, התצפית הזו מעוררת מחדש את אותה שאלה שנידונה בדורות האחרונים: היאך חז"ל העידו שארץ ישראל יפה מכל הארצות, בשעה שעשירי עולם נוהרים להרי שווייץ?

והנה, עם כל שנה שעוברת, ובכל חורף שבו המאגר מתמלא מים והגבעות מוריקות, התשובה נראית יותר ויותר ברורה: יש בארץ ישראל נקודות נוף שאינן נופלות מכל מקום בעולם - וצריך רק לדעת למצוא אותן.

הוראות בטיחות

כמו בכל ביקור בטבע, יש להקפיד על כללי הבטיחות: אין להיכנס למי המאגר, אין להתקרב לשפת המים במקומות בוציים, ויש לציית לשילוט בשטח. לפני יותר מעשור אירע אסון כשבחור ישיבה מצא שם את מותו, ולפני מספר שנים נהג ג'יפ שקע במאגר.

המבקרים במקום יקפידו על זהירות יתרה, ויהנו מהנוף המרהיב.

מיקום וויז של הספסל הקודם פורסם בספרי "המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל 1". המיקום החדש של הספסל פורסם בבמה זו 'כיכר השבת' לראשונה, ויפורסם אי"ה במהדורה הבאה של ספרי "המקומות הנדירים הקדושים והרטובים 2" - שתודפס בסוף השנה.

ישראל שפירא