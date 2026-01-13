גשמי ברכה מהשלג בחרמון ועד הזרימה העצומה בנחלים | תיעוד מרהיב מרחבי הארץ בעקבות הסערה האחרונה שהחל בשעות הלילה, החרמון כוסה מעטה של שלג ובנחלים השונים ביערות קק"ל וברשות הטבע והגנים נרשמה זרימה חזקה במיוחד | בחופי מזרח הכינרת נרשמו משבי רוח חזקים עם משבים של 70 קמ"ש, אך גשם משמעותי טרם ירד על האגם הלאומי | צפו בתיעודים מהחרמון ומהזרימה בנחלים (בארץ)

קא קובי אטינגר כיכר השבת | 15:24