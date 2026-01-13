השלג בחרמון
השלג בחרמון (צילום: אתר החרמון)
נחל אוג שוטף בעוצמה (צילום: אסף שלמה מזרחי, רשות הטבע והגנים)
נחל פרת
נחל פרת (צילום: מרום שפי ומיכאל סטיקה, רשות הטבע והגנים)
עין מבוע
עין מבוע (צילום: עיד נג'ום, רשות הטבע והגנים)
נחל ערוגות
נחל ערוגות זורם (צילום: מיכל גור, רשות הטבע והגנים)
מפל התנור
מפל התנור (צילום: נאג'י רשאש, רשות הטבע והגנים)
הגן הלאומי עין חמד
הגן הלאומי עין חמד, זרימה מרשימה (צילום: נעמה דרור, רשות הטבע והגנים)
פארק קנדה
פארק קנדה (צילום: עובדי ויערני קק"ל)
נחל כסלון
נחל כסלון (צילום: עובדי ויערני קק"ל)
נחל האלה
נחל האלה (צילום: עובדי ויערני קק"ל)
נחל שחם
נחל שחם (צילום: עובדי ויערני קק״ל)
חוף סוסיתא
רוחות עזות בחוף סוסיתא (צילום: אייל מולגן, איגוד ערים כינרת)
סכר בית זית
לראשונה מזה 3 שנים: סכר בית זית עלה על גדותיו (צילום: שר)
