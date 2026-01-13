כיכר השבת
מהשלג בחרמון ועד הזרימה העצומה בנחלים | תיעוד מרהיב מרחבי הארץ

בעקבות הסערה האחרונה שהחל בשעות הלילה, החרמון כוסה מעטה של שלג ובנחלים השונים ביערות קק"ל וברשות הטבע והגנים נרשמה זרימה חזקה במיוחד | בחופי מזרח הכינרת נרשמו משבי רוח חזקים עם משבים של 70 קמ"ש, אך גשם משמעותי טרם ירד על האגם הלאומי | צפו בתיעודים מהחרמון ומהזרימה בנחלים (בארץ)

השלג בחרמון, נחל אוג ומפל התנור (צילום: אתר החרמון | אסף שלמה מזרחי ונאג'י רשאש - רשות הטבע והגנים)

השלג בחרמון

השלג בחרמון (צילום: אתר החרמון)
השלג בחרמון (צילום: אתר החרמון)
השלג בחרמון (צילום: אתר החרמון)
השלג בחרמון (צילום: אתר החרמון)
נחל אוג שוטף בעוצמה (צילום: אסף שלמה מזרחי, רשות הטבע והגנים)
נחל אוג שוטף בעוצמה (צילום: אסף שלמה מזרחי, רשות הטבע והגנים)

נחל פרת

נחל פרת (צילום: מרום שפי ומיכאל סטיקה, רשות הטבע והגנים)

עין מבוע

עין מבוע (צילום: עיד נג'ום, רשות הטבע והגנים)

נחל ערוגות

נחל ערוגות זורם (צילום: מיכל גור, רשות הטבע והגנים)

מפל התנור

מפל התנור (צילום: נאג'י רשאש, רשות הטבע והגנים)
מפל התנור (צילום: נאג'י רשאש, רשות הטבע והגנים)

הגן הלאומי עין חמד

הגן הלאומי עין חמד, זרימה מרשימה (צילום: נעמה דרור, רשות הטבע והגנים)

פארק קנדה

פארק קנדה (צילום: עובדי ויערני קק"ל)

נחל כסלון

נחל כסלון (צילום: עובדי ויערני קק"ל)

נחל האלה

נחל האלה (צילום: עובדי ויערני קק"ל)

נחל שחם

נחל שחם (צילום: עובדי ויערני קק״ל)

חוף סוסיתא

רוחות עזות בחוף סוסיתא (צילום: אייל מולגן, איגוד ערים כינרת)

סכר בית זית

לראשונה מזה 3 שנים: סכר בית זית עלה על גדותיו (צילום: שר)

תוכן שאסור לפספס:

