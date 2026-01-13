בעקבות הסערה האחרונה שהחל בשעות הלילה, החרמון כוסה מעטה של שלג ובנחלים השונים ביערות קק"ל וברשות הטבע והגנים נרשמה זרימה חזקה במיוחד | בחופי מזרח הכינרת נרשמו משבי רוח חזקים עם משבים של 70 קמ"ש, אך גשם משמעותי טרם ירד על האגם הלאומי | צפו בתיעודים מהחרמון ומהזרימה בנחלים (בארץ)
שריפה גדולה פרצה בהרי ירושלים. בשל הדליקה פונו תושבים רבים באזור עין חמד וכן ממספר בתים בישוב מבשרת ציון. 21 צוותים של כיבוי אש בסיוע שישה מטוסי כיבוי פועלים כבר במקום בניסיון להשתלט על האש ומתקשים בכך בשל מזג האוויר. כוחות מד"א טיפלו עד כה בשלושה נפגעים. כך זה התחיל (בארץ)