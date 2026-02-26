נסו בעצמכם: המחווה המיוחדת של גוגל לקוף הכי מפורסם בעולם

הלבבות שגוגל יצר, משמאל פאנץ' הקוף ( צילום מסך )

גוגל העולמית השיקה תכונה מיוחדת במנוע החיפוש שלה המוקדשת לפאנץ’ – גור קופים יפני שהפך בין לילה לתופעה עולמית.

הקוף הקטן, תושב גן החיות בעיר איקיקאווה במחוז צ'יבה, סחף את הלבבות לראשונה כאשר צוות הגן החל לשתף עדכונים אותנטיים על הישגיו היומיומיים. הקוף הקטן שננטש על ידי אמו וסבל מהצקות תכופות בידי חבריו לכלוב הפך וויראלי כאשר התפרסמו סרטונים שלו יחד עם בובת אורנג-אוטן פרוותית, ששימשה לו כמקור נחמה ובריחה מצרותיו.

פאנץ' והבובה האהובה עליו | צילום: צילום: Insider Paper
פאנץ' והבובה האהובה עליו ( צילום: Insider Paper )

כיום, חיפוש הביטוי "Punch the monkey" (פאנץ' הקוף) במנוע החיפוש הפופולרי ביותר בעולם מפעיל אנימציה של לבבות ורודים היורדים על המסך. אנליסטים בתחום הטכנולוגיה מציינים כי מדובר באחת ההפעלות המהירות ביותר של מחווה של גוגל בשנים האחרונות, בעקבות כמות החיפושים הגדולה של הגור במנוע.

דובר מטעם גן החיות באיקיקאווה אמר: "רצינו לשתף את גדילתו של פאנץ’ עם הקהילה. לא צפינו שהוא יהפוך לחבר גלובלי עבור כל כך הרבה אנשים מעבר לים."

פאנץ’ ידוע באנרגיה הגבוהה שלו ובאינטראקציות התכופות עם המטפלים בגן החיות. התופעה המכונה "קדחת פאנץ’" גרמה לעלייה משמעותית בביקורים בגן החיות, כאשר מעריצים מגיעים אף מאירופה ומארצות הברית רק כדי לראות את הקוף הקטן במו עיניהם.