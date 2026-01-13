כיכר השבת
"בית שמש תספוג את הזרימות" | התיעוד וההסבר מסכר בית זית שעלה על גדותיו

בתיעוד מסכר בית זית לפני זמן קצר, נשמע המדווח מטעם כבאות והצלה אומר: "הוא גולש בעוצמה, כל האגם עצמו מלא וכל הזרימות הללו יורדות לנחל שורק ומשם לכיוון בית שמש, שיספגו את הזרימות המטורפות" | צפו (חדשות בארץ)

סכר בית זית לפני זמן קצר (צילום: תיעוד מבצעי כב"ה)

הסערה החורפית נמצאת הבוקר (שלישי) בשיאה וברחבי הארץ, לצד כבישים שנחסמו בעקבות הצפות ושיטפונות, לוחמי האש חילצו לכודים רבים שנקלעו עם רכבם.

בשל עליית מפלס המים בסכר בית זית, ניתנו הנחיות בתיאום עם משטרת ישראל לפינוי בית הספר החקלאי הסמוך. ההנחיה ניתנה כצעד מנע בשל חסימת צירים. בתיעוד של כב"ה המופיע בתחילת הכתבה, נשמע המדווח מסביר על הזרימות של הסכר ולאן יופנו המים.

בכבאות והצלה לישראל מתריעים כי צירי הגישה לאזור עלולים להיחסם לתנועה. אנו קוראים לכל השוהים באזור לפעול בהתאם להנחיות משטרת ישראל וכבאות והצלה לישראל. לוחמי האש ערוכים בנקודות אסטרטגיות כדי לתת מענה מבצעי לכל אירוע חילוץ במידת הצורך.

"בהמשך לדיווחים על פינוי בית הספר החקלאי", נמסר מכב"ה: "סמוך לסכר בית זית. עד כה, פונו מהמקום למעלה מ-600 תלמידים בצורה מסודרת ובטוחה. בנוסף, מספר תלמידים אשר לנים בפנימייה במקום ואנשי צוות שנותרו כרגע במתחם- לא נשקפת להם שום סכנה".

עוד נמסר: "שאר סגל בית הספר והתלמידים פונו בבטחה ע"י כוחות כבאות והצלה לישראל, משטרת ישראל אנשי ביטחון ממועצת מטה יהודה וסגל בית הספר. לוחמי האש ממשיכים להיות ערוכים בשטח. אנו שבים ומבקשים מהציבור שלא להגיע לאזור".

מהמשטרה נמסר כי שוטרי מחוז ירושלים פועלים בשעה זו בעמק הארזים ובאזור סכר בית זית, בעקבות חשש ממשי להצפות ועליית מפלס המים.

הכניסה לעמק הארזים נחסמה באופן מלא. במקביל, כוחות המשטרה יחד עם כוחות כב"ה, ערוכים לסייע באזור בית הספר החקלאי, לאור פינוי שהחל במקום.

למען שמירה על ביטחון ושלום הציבור, המשטרה מבקשת מסקרנים ומטיילים, להימנע מהגעה לאזור ולהישמע להנחיות השוטרים.

