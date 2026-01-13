כאן בישראל, החורף שלנו מסתכם לרוב בכמה ימי גשם סוערים, רוחות חזקות ומרק חם בבית. הטמפרטורות אולי יורדות, אך הן רחוקות מהקיפאון המוחלט המאפיין את המרחבים האינסופיים של רוסיה.

בעוד אנו מתלוננים על הצפות בכבישים, ברוסיה החורף הפך את מה שאמור היה להיות סמל לסטטוס ולנוחות המכוניות הסיניות החדשות לזירה של סיוט מתמשך.

"ארונות קבורה על גלגלים" כך מכנים כיום נהגים רוסים רבים את כלי הרכב מתוצרת סין המציפים את המדינה. תחת המינוס הכבד של החורף הרוסי, מכוניות אלו עוברות מטמורפוזה מפחידה: הן הופכות למלכודות מוות סגורות. הבעיה המרכזית, שהפכה למגיפה של ממש, היא כשל המוני במנגנוני נעילת הדלתות.

הסיבה הטכנית מאחורי התופעה המבעיתה הזו היא פשוטה אך קטלנית: לחות חודרת אל המנוע החשמלי של המנעול, שם היא קופאת והופכת לקרח מוצק. התוצאה היא דלתות שפשוט מסרבות להיפתח. לעיתים קרובות מדובר דווקא בדלת הנהג, מה שמותיר את בעל הרכב חסר אונים אל מול הקור הקיצוני,.

ברשתות החברתיות הופיעו תיעודים מצמררים של בעלי רכבים, כמו למשל בעלי רכב מסוג Chery, שמוצאים את עצמם כלואים בתוך המכונית שלהם. בסרטון אחד שנפוץ ברשת, נראה נהג שאינו מצליח לפתוח את הדלת מבפנים; גם לאחר שהוא מצליח להוריד את החלון ולנסות לפתוח את הדלת מהידית החיצונית – התוצאה נותרת בעינה: הדלת נעולה וקפואה.

התופעה כה נרחבת עד שאפילו ערוצי תעמולה רוסיים, המזוהים עם הקרמלין, החלו לבקר את איכות המכוניות הללו, כשהם מציגים סרטונים שבהם המכוניות הסיניות פשוט אינן עומדות בתנאי האקלים הרוסי הקשוח.