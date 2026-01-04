ענקית הרכב הסינית BYD החליטה לספק תיעוד מטלטל שבו היא מעמידה את דגם ה-Yangwang U8 שלה למבחן קשיחות קיצוני ויוצא דופן.

המבחן נועד להפגין את חוסנו המבני של רכב השטח ההיברידי היוקרתי מול מתחרים אירופאים מבוססים כמו ריינג' רובר וב.מ.וו. במסגרתו הוטל עץ דקל מסיבי ישירות על גג הרכב.

מדובר בתרגיל שיווקי אגרסיבי שמטרתו להוכיח כי גם בתרחישים קטסטרופליים של קריסת עצים, שלדת הרכב וכלוב הבטיחות המחוזק שלו נותרים כמבצר המגן על יושביו ומאפשרים להם לצאת מהאירוע ללא פגע.

המפרט הטכני של הניסוי מרשים לא פחות מהמראה הוויזואלי שלו: עץ הדקל, שגובהו כ-13 מטרים ומשקלו מוערך בכ-2 טונות, הוטח על קורת ה-A הקדמית של הרכב לא פעם אחת, אלא שלוש פעמים רצופות כדי להוכיח עמידות מצטברת.

על פי דיווחי התקשורת בסין, אנרגיית הפגיעה בשיאה הגיעה ל-50.4 קילוג'ול, נתון השקול לכ-54,000 ניוטון-מטר. למרות העוצמה האדירה של המכות, התוצאות בשטח היו מעוררות השתאות: בעוד שהקורה החיצונית ספגה מעיכה קלה, המבנה הפנימי של תא הנוסעים לא התעוות כלל, ודלתות הרכב נפתחו ללא קושי.

באופן מפתיע, אפילו גג השמש הפנורמי, השמשה הקדמית וחלונות הצד נותרו שלמים ללא סדק אחד. הרכב הצליח להניע ולנסוע מהזירה בכוחות עצמו בסיום המבחן, כאילו לא הוטחו בו טונות של עץ דקות ספורות קודם לכן.

הפעלול הנוכחי מצטרף לסדרת תיעודים קודמים שהציגו את יכולותיו הייחודיות של הרכב, ביניהן ציפה במים (יכולת אמפיבית) וביצוע "סיבוב טנק" במקום. הצלחת המבחן בולטת במיוחד על רקע ניסיונות כושלים של מותגים סיניים אחרים, כמו Chery, שניסו לאחרונה לשחזר פעלולי שטח של ריינג' רובר וסיימו בנזקים כבדים לרכב ולתשתית האתר.

נראה כי BYD נחושה לבסס את מעמדה כיצרנית של רכבי קצה שאינם רק נוצצים וטכנולוגיים, אלא גם עמידים ברמה שאינה נופלת, ואולי אף עולה, על הסטנדרטים של מותגי העילית הוותיקים בעולם.