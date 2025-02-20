לעיתים תמונה אחת או משפט אחד יכול לזקק רעיונות שלמים לשורת מחץ | כזו היא הפרסומת שעלתה היום (ראשון) בעיירה בדרום צרפת, הלועגת לדיקטטורים ברוסיה, באיראן ובצפון קוריאה, וקולעת בול ברעיון | משעשע (בעולם, מעניין)
כל אישה שחוותה תהליך של הריון יודעת לספר שתשעת החודשים עליהם הוא מתפרש הם פרק זמן הארוך ביותר בעולם. נכון? יפה, עכשיו נסו לדמיין מציאות בה ההריון לא נגמר אחרי 9 חודשים, אלא ממשיך ומתארך לשנתיים, שלוש, ארבע - חמש שנים (ויראלי)
חברת לנדוור יצאה לאחרונה בקמפיין ייחודי והשיקה סרטון פרסומי המציג חיתוך ירקות באופן המדמה סרט אימה. מבחינה מקצועית, התסריט והביצוע נערכו בכשרון פנומלי הנושק לגאונות, אך מסתבר שמדובר 'בפדיחה' בינלאומית. כאשר הורים וילדים שצפו בפרסומת, הגיבו בזעזוע מהאלימות הקשה המרומזת בפרסומת
לפייסבוק נמאס שארגונים וחברות מקדמות מוצרים פרסומיים בעמודי הפייסבוק שלהם ללא תשלום, ולכן החליטה שהחל משנת 2015 פוסטים שכל מטרתם היא פרסומית יחוסלו כליל כשהם לא יזכו לתפוצה. החברה טוענת שהמהלך נועד לסייע למשתמשים (דיגטל)
פרסומת של חברת "תנובה", בה נראים מאכלי בשר וחלב בצלחת אחת, מעוררת זעם בציבור החרדי. "תנובה היא לא עוד חברה בישראל, היא חברה כמעט לאומית", אמר לנו ש', חרדי מבני ברק, "למה הם צריכים לעשות פרסומת עם מוצרי חלב ובשר?". תנובה: "הפרסומת מיועדת למגזר הערבי. אנו מכבדים את כולם" (ברנז'ה, פרסום)
סמוך לטרמפיאדה ביציאה מירושלים, מתנוסס לו דרך קבע שלט חוצות ענק בו מתנוססות להן פרסומות שונות • צלם "כיכר השבת" תיעד באחד מלילות השבוע כיצד קבוצה קטנה מטפסת אל השלט ומשחיתה את הפרסומת במקום • צפו (חדשות)