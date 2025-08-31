כיכר השבת
משבר החשמל באיראן:

קורסת מחום: פרסומות בטלוויזיה באיראן קוראות לאזרחים לחסוך בחשמל – צפו

בצל משבר האנרגיה החריף המאיים על איראן, הטלוויזיה הממלכתית משדרת בקביעות פרסומות נואשות הקוראות לאזרחים לחסוך בחשמל ולכוון את המזגן ל-25 מעלות (מעניין)

הפרסומת לחסוך בחשמל באירן (צילום: רשתות חברתיות)

נאבקת במחסור חמור באנרגיה ובחשמל, והדבר ניכר היטב על מסכי הטלוויזיה הממלכתיים, אשר משדרים ללא הרף פרסומות המפצירות באזרחים לנקוט בזהירות בצריכת החשמל כחלק מהמאמץ הממשלתי לנהל את צריכת החשמל הלאומית על רקע אתגרים כלכליים ותשתיות לקויות.

במרכז המאמץ הציבורי עומד "קמפיין 25 המעלות" של חברת החשמל הממלכתית, תאוואניר (Tavanir), הקוראת לכלל תושבי המדינה להצטרף ליוזמה ולחסוך בצריכת החשמל.

תאוואניר פרסמה הצהרה בסוף השבוע, לקראת ימי הקיץ החמים, שבהם צריכת החשמל הביתית נוטה לנסוק. הנתונים המדאיגים העומדים בבסיס הקריאה כוללים עלייה ניכרת בטמפרטורות האוויר ברוב חלקי המדינה, גידול של 8% בצריכת החשמל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, וירידה דרמטית של 45% במאגרי המים של תחנות כוח הידרואלקטריות עקב מיעוט משקעים.

נתונים אלו מחריפים את הפער ההולך וגדל בין היצע החשמל לביקוש, אשר זינק בשנים האחרונות לכ-12,000 מגה-וואט, בשל קשיים בהגדלת כושר הייצור וחוסר דלק לתחנות כוח תרמיות.

המסר המרכזי של הקמפיין מתבטא בפרסומת בולטת המשודרת בערוצי הטלוויזיה הממלכתיים, ובה נשמעת קריאה: "תקשיב לאבא, כוון את המזגן לעשרים וחמש!". הפרסומת מסבירה כי "כיוונון המזגן ל-25 מעלות מעניק גם קרירות נעימה וגם מפחית משמעותית את צריכת החשמל". היא מדגישה כי זהו "שינוי קטן שיהיה לו השפעה גדולה על חשבון החשמל". בנוסף לכיוונון טמפרטורת מכשירי הקירור, הקמפיין קורא גם לשימוש במהירות נמוכה במצנני אידוי.

נשיא איראן, מסעוד פזשקיאן, ביקר את צריכת האנרגיה הבלתי יעילה בתעשיות, במשרדים ובבתים, וציין כי צריכת החשמל והגז באיראן גבוהה פי שלושה מהממוצע העולמי. לדבריו, המדינה חסרה גז וחשמל מספיקים כדי לענות על הצרכים התעשייתיים, והדגיש את הצורך בשיתוף פעולה בין הממשלה, היצרנים והאזרחים כדי לשנות מדיניות ולאמץ דפוסי צריכה יעילים יותר.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

