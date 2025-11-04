חברת קוקה-קולה, מהמובילות בתחום המשקאות בעולם, מצאה שוב את עצמה בלב סערה ציבורית, לאחר שהשיקה את הפרסומת שלה לשנת 2025 – שכולה הופקה באמצעים של בינה מלאכותית. במהלך השני שהיא נוקטת בזו אחר זו, בוחרת החברה להסתמך לחלוטין על טכנולוגיות AI ולוותר על אמנים, אנימטורים ויוצרי תוכן אנושיים, במה שמסמן את השינוי העמוק בעידן הפרסום הדיגיטלי.​

הפרסומת, במהדורתה החדשה, לקחה את קטע המשאיות האדומות האייקוניות של קוקה-קולה משנות ה-90 ושחזרה אותו באמצעות צוותים מסטודיו Secret Level ו-Silverside, שנדרשו לעבד למעלה מ-70,000 קליפים שהפיקו מערכות הבינה המלאכותית. התוצאה כוללת משאיות הנעות בשלג כשבעקבותיהן שלל חיות כמו דובים קוטביים, פנדה ועצלן - ולקראת הסיום דמות של סנטה קלאוס פותח בקבוק קולה. עיקרי הביקורת בשנה שעברה נסובו סביב עיצוב לא טבעי של דמויות אנושיות, והשנה, החליטו היוצרים להתמקד בבעלי חיים מונפשים.

למרות ההבטחות לשיפור טכנולוגי ויעילות בתקציב ובמהירות הפקה - הפרסומת זוכה ברשתות החברתיות לגינויים כואבים. גולשים מאשימים את קוקה-קולה בהפקה "חסרת נשמה", מציינים שהמותג חוסך על חשבון אמונים ומצפים ממנו "להעסיק יוצרי אנימציה אמיתיים". לא מעט תגובות לעגו לפרסומת והמליצו "לעבור לפפסי".

בכירי החברה, ובראשם פראטיק תהאקר, סגן נשיא עולמי וראש מחלקת ה-AI, לא נסוגים ומגבים את המהלך: "הג'יני כבר יצא מהבקבוק, לא ניתן להחזיר אותו", טען. "המלאכה השנה טובה פי עשרה מהשנה שעברה". לדבריו, למרות שחלק מהשוק יצא נגד הגישה, המדדים הדיגיטליים מראים מעורבות צרכנית גבוהה. גם מנכ"ל השיווק הדגיש את החיסכון המשמעותי בזמן ובתקציב - צוות של כמאה עובדים סיים הפקה בחודש בלבד, תוצאה הנחשבת מוצלחת בענף.