המתח בין ארצות הברית לקנדה הסלים באופן דרמטי לאחר שנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ביטל את כל שיחות הסחר עם קנדה בעקבות פרסומת קנדית שהציגה ציטוטים של הנשיא המנוח רונלד רייגן המבקרים בחריפות מדיניות מכסים. בתגובה למה שטראמפ כינה "מעשה עוין" ו"פרסומת מזויפת" ("FAKE"), הוא הכריז על העלאת מכסים דרמטית.

ביום שבת, פרסם טראמפ ברשת החברתית Truth Social כי הוא "מגדיל את המכס על קנדה ב-10% מעבר למה שהם משלמים כעת". לדבריו, העלאת המכסים נובעת מ"הצגה חמורה של עובדות שגויות" שבוצעה על ידי קנדה באמצעות הפרסומת.

הפרסומת, שאורכה דקה אחת, הופקה על ידי ממשלת פרובינציית אונטריו הקנדית והושקה ב-16 באוקטובר 2025. הסרטון, שפורסם על ידי ראש ממשלת אונטריו, דאג פורד, נועד להוכיח את הטיעון נגד הטלת מכסים אמריקאים על קנדה.

המסר המרכזי של הקמפיין נשען על קטעים מתוך "נאום הרדיו לאומה על סחר חופשי והוגן" של רייגן משנת 1987. בנאום זה, הזהיר רייגן כי אף על פי שמכסים עשויים להיראות "פטריוטיים" להגנה על משרות מקומיות, הם למעשה "פוגעים בכל עובד וצרכן אמריקאי". הציטוטים שהוצגו בפרסומת הזהירו כי מכסים "מובילים באופן בלתי נמנע לתגמול מצד מדינות זרות ולגרימת מלחמות סחר עזות", וסופם המר הוא קריסת שווקים, סגירת תעשיות ואיבוד מיליוני משרות.

תגובתו של הנשיא טראמפ הייתה מיידית וזועמת. הוא הכריז ביום שישי כי הוא מסיים את כל המשא ומתן עם קנדה, תוך שהוא מדגיש כי "מכסים חשובים מאוד לביטחון הלאומי ולכלכלת ארה"ב".

טראמפ לא הסתפק בטענה שהפרסומת מזויפת, אלא גם העלה חשד חריף לגבי מטרתה האמיתית. הוא טען כי מטרתה הבלעדית של הפרסומת היא שקנדה מקווה "שבית המשפט העליון של ארצות הברית יבוא 'להציל' אותם בעניין המכסים". טענה זו הועלתה על רקע דיון משפטי שנקבע ל-5 בנובמבר, בו יישקל בית המשפט העליון האמריקאי את חוקיותם של רבים מהמכסים שהטיל טראמפ.

כמו כן, טראמפ זעם על המשך שידור הפרסומת במהלך סוף השבוע, הוא טען שהיא הייתה אמורה להיות מוסרת "מיד" וכי שידורה היווה "תרמית"