הרשויות בהודו מנהלות בימים האחרונים מצוד דרמטי אחר פיל זכר בודד שהפך לאיום הקטלני ביותר באזור בעשור האחרון. בתשעה ימים בלבד, בין ה-1 ל-9 בינואר, רצח הפיל לפחות 20 בני אדם בסדרה של תקיפות ליליות אכזריות שזעזעו את מדינת ג'הרקאנד שבמזרח הודו.

עיקר מסע הטרור היה באזורי היערות צ'איבאסה וקוהאן, המהווים חלק מאחד מחורשי ה"סאל" (Sal) הגדולים ביותר באסיה, מרבית הקורבנות הותקפו בחסות החשיכה, בזמן ששמרו על שדות האורז שלהם או ישנו מחוץ לבתיהם, מנהג כפרי נפוץ שהפך למלכודת מוות.

בין הסיפורים קורעי הלב שעולים מהשטח, בולטת הטרגדיה של משפחת באהודה: קונדרה באהודה ושני ילדיו, קודאמה בת ה-6 וסאמו בן ה-8, נרמסו למוות. רעייתו, פונדי, הצליחה להימלט בנס עם בתם הקטנה בת השנתיים, רק כדי לגלות מאוחר יותר שאיבדה את כל עולמה. קורבנות נוספים כוללים את מנגל סינג המברם, שהותקף בדרכו חזרה מהעבודה, ואת וישנו סונדי, שנהרג בזמן שישן מחוץ לביתו.

קצין היערות המחוזי, קולדיפ מינה, הגדיר את האירוע כחריג בכל קנה מידה. "זו הפעם הראשונה שדפוס קטלני כזה נקשר לפיל זכר בודד באזורנו", ציין. מומחים מעריכים כי הפיל צעיר וזריז במיוחד, וזו הסיבה לאגרסיביות הקיצונית שלו. בנוסף, קיימת סברה כי הפיל הופרד מעדרו, מה שהגביר את מצוקתו ואת נטייתו לתוקפנות.

מעל 100 אנשי צוות של מחלקת היערות נפרסו בשטח בניסיון לאתר את הפיל החמקמק, שמצליח לשנות את מיקומו בתדירות גבוהה ולחמוק מהרודפים. בעוד המצוד נמשך, הכפרים הוכנסו לכוננות שיא: הצוותים משתמשים בתיפוף על תופים מסורתיים כדי להזהיר את התושבים ולהפציר בהם להישאר בתוך המבנים לאחר רדת החשיכה.

הרשויות מקוות להצליח להרדים את הפיל ולהשיבו בבטחה לטבע ולעדרו, מתוך תקווה שרמות האגרסיביות שלו ירדו באופן טבעי בתוך 15 עד 20 ימים. עד אז, תושבי ג'הרקאנד נותרים דרוכים, כבדי לב ומקווים שהסיוט שפוקד את יערותיהם יגיע לסיומו לפני שייגבו חיים נוספים.