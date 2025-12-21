כיכר השבת
7 פילים נהרגו

לא שגרתי: רכבת בהודו פגעה בעדר פילים ענק - וסטתה מהמסילה

חמישה קרונות של רכבת נוסעים בהודו סטו מהמסילה לאחר פגיעה בעדר פילים | בעוד בקרב הנוסעים לא נרשמו נפגעים, לא פחות משבעה פילים מתו בתקרית המוזרה (בעולם)

פילים על מסילת רכבת בהודו

שיבושים קשים נרשמו בתנועת הרכבות בצפון-מזרח הודו בעקבות ירידה מהפסים של רכבת אקספרס שהייתה בדרכה לדלהי.

לפי הדיווחים, חמישה מקרונות הרכבת סטו ממסלולם במחוז הוג'אי שבמדינת אסאם לאחר שהרכבת התנגשה בעדר פילים גדול שחצה את המסילה בשעות הבוקר המוקדמות של יום שבת.

למרות הפגיעה בקרונות, לא דווח על פצועים בקרב הנוסעים או אנשי הצוות, אך במהלך היום נאלצה חברת הרכבות לבטל נסיעות ולשנות מסלולים באזור האירוע.

​מחברת הרכבות נורת'איסט פרונטיר נמסר כי נהג הרכבת הבחין בעשרות פילים על המסילה והפעיל את בלמי החירום בניסיון למנוע פגיעה.

למרות פעולה זו, הרכבת המהירה פגעה בחיות ממרחק קצר. גורמים רשמיים אישרו כי שבעה פילים אסיאתיים, בהם כמה גורים, נהרגו כתוצאה מההתנגשות. גור פילים נוסף שנפצע באירוע הועבר לטיפול.

​במדינת אסאם מתגוררת אחת מאוכלוסיות הפילים הגדולות בהודו, המונה כ-6,000 פרטים, ותקריות של חציית מסילות הן מחזה נפוץ באזור.

עם זאת, בחברת הרכבות הבהירו כי המיקום שבו אירעה ההתנגשות אינו מוגדר כחלק ממסדרונות הפילים המוכרים והמסומנים. לאחר האירוע הגיעו למקום וטרינרים שבדקו את הפילים שנהרגו, ובהמשך פונו הגופות ונקברו סמוך לאתר התאונה.

