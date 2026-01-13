בעולם שבו כל תנועת יד של כוכב על נמדדת במיליוני דולרים, נדמה היה שראינו כבר הכל. אך בשבוע האחרון, ליאו מסי הוכיח שוב שדי במילה אחת שלו כדי להזיז הרים – או במקרה הזה, להזניק את המניות של ענקית המשקאות קוקה קולה לגבהים חדשים.

הכל התחיל בראיון משוחרר ויוצא דופן בערוץ יוטיוב הכדורגלן הארגנטינאי, שרגיל להיות תחת אור הזרקורים במגרש, חשף צד נינוח יותר ושיתף בהרגלי השתייה הלא שגרתיים שלו. כשנשאל על העדפותיו לאלכוהול, מסי הודה בחיוך: "אני אוהב יין, אבל אם לא יין רגיל, אז את המנה הרגילה שלי: יין עם ספרייט. ככה זה משפיע מהר יותר.

השילוב המוזר לכאורה של יין ומשקה מוגז לא רק עורר סקרנות בקרב המעריצים, אלא הפך לטרנד מיידי ברשתות החברתיות. מעריצים בכל העולם מיהרו לחנויות כדי לרכוש ספרייט ולנסות את ה"קוקטייל" החדש של האליל שלהם, מה שיצר באזז חסר תקדים סביב המותג.

ההשפעה על השוק הייתה כמעט מיידית. מאז פרסום הראיון ב-7 בינואר 2026, מניית קוקה קולה (הבעלים של המותג ספרייט) רשמה זינוק של כ-5%. מדובר בעלייה מטאורית שמתרגמת לתוספת של בין 8 ל-13 מיליארד דולר לשווי השוק של החברה תוך שלושה ימים בלבד.

משקיעים ברחבי העולם החלו להגיב לטירוף, והוכח פעם נוספת כי הכוח של מסי חורג הרבה מעבר לגבולות מגרש הכדורגל – הוא כוח כלכלי שמשנה סדרי עולם בבורסה.

הזינוק הנוכחי של מסי מעניין במיוחד כשמשווים אותו לאירוע היסטורי אחר שזכור היטב לראשי קוקה קולה. ביוני 2021, במהלך מסיבת עיתונאים של יורו 2020, ביצע כוכב העל כריסטיאנו רונאלדו מהלך שהפך לסיוט של כל ספונסר.

רונאלדו, הידוע בתזונה הקפדנית שלו, הזיז הצידה שתי בקבוקי קוקה קולה שהונחו לפניו, הניף בקבוק מים והצהיר: "Agua!" (מים). המחווה הקטנה הזו הובילה לתוצאות הרסניות עבור החברה: תוך חצי שעה בלבד, שווי השוק של קוקה קולה צנח ב-4 מיליארד דולר, כשמחיר המניה יורד מ-56.10 דולר ל-55.22 דולר.

בעוד שרונאלדו כמעט "ייבש" את המניה עם העדפתו למים, מסי, עם תערובת היין והספרייט שלו, הצליח להחזיר את הצבע ללחיים של המשקיעים ולהוסיף לחברה שווי הגדול פי שלושה מההפסד שגרם יריבו המושבע.