תיעוד יוצא דופן: הכריש הסתבך בחבלי הספינה - זה מה שקרה בהמשך

במהלך סיור ימי סמוך לחוף הציבורי מנאטי ביום שישי האחרון, הבחינו סגניות השריף הימי ג’ודי והרננדז ממשרד השריף של מחוז מנאטי (Manatee County Sheriff’s Office) שבפלורידה בכריש שנכנס למצוקה, לאחר שהסתבך בחבלים של ספינת דייגים.

הסגניות הזעיקו למקום את שותפיהן ממעבדת המחקר הימי מוטה (Mote Marine Laboratory), ארגון מחקר ימי הממוקם בעיר סרסוטה, על מנת לסייע בטיפול באירוע. צוותי המעבדה הגיעו לזירה ופעלו בזהירות להסרת הקרסים וציוד הדיג מגופו של הכריש.

על פי משרד השריף של מחוז מנאטי, ההערכה היא שהכריש נתפס בקרס של דייג שדג מהחוף, ולאחר מכן הסתבך כאשר חוט הדיג נכרך סביב החבלים של הספינה.

לאחר הסרת ציוד הדיג בבטחה, הכריש שוחרר והוחזר לים. גורמים רשמיים ציינו כי ללא התגובה המהירה של סגניות השריף וצוות מעבדת המחקר הימי מוטה, קיים סיכוי גבוה שהכריש לא היה שורד.